Süper Lig ne zaman bitiyor? 2024 Süper Lig sezon bitiş tarihi
Futbolseverlerin yakından ilgilendiği Spor Toto Süper Lig 2023-2024 sezonu Ağustos ayında başlamıştı. 2023 2024 Süper Lig fikstürüne bakıldığında 38. haftanın son maçları Mayıs ayında oynanacak. İşte 2024 Süper Lig sezon bitiş tarihi
Süper Lig bitiş tarihi belli oldu. Süper Lig 2023-2024 sezonunun sona ereceği tarih olarak Mayıs ayı işaret edildi. İşte 2024 Süper Lig sezon bitiş tarihi
SÜPER LİG NE ZAMAN BİTECEK?
Süper Lig 2023-2024 sezonunun sona ereceği tarih belli oldu.
Buna göre; İkinci yarısı 5 Ocak'ta başlayan Süper Lig'de sezon 26 Mayıs 2024'te sona erecek.
Süper Lig'de 2024-2025 sezonunun başlangıç ve bitiş tarihi belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'de 2024-2025 sezonunun 9 Ağustos 2024'te başlayıp, 1 Haziran 2025'te tamamlanacağını açıkladı