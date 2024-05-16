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        Haberler Spor Futbol Süper Lig ne zaman bitiyor? 2024 Süper Lig sezon bitiş tarihi - Futbol Haberleri

        Süper Lig ne zaman bitiyor? 2024 Süper Lig sezon bitiş tarihi

        Futbolseverlerin yakından ilgilendiği Spor Toto Süper Lig 2023-2024 sezonu Ağustos ayında başlamıştı. 2023 2024 Süper Lig fikstürüne bakıldığında 38. haftanın son maçları Mayıs ayında oynanacak. İşte 2024 Süper Lig sezon bitiş tarihi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.05.2024 - 17:17 Güncelleme: 16.05.2024 - 17:17
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        Süper Lig bitiş tarihi belli oldu. Süper Lig 2023-2024 sezonunun sona ereceği tarih olarak Mayıs ayı işaret edildi. İşte 2024 Süper Lig sezon bitiş tarihi

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        SÜPER LİG NE ZAMAN BİTECEK?

        Süper Lig 2023-2024 sezonunun sona ereceği tarih belli oldu.

        Buna göre; İkinci yarısı 5 Ocak'ta başlayan Süper Lig'de sezon 26 Mayıs 2024'te sona erecek.

        Süper Lig'de 2024-2025 sezonunun başlangıç ve bitiş tarihi belli oldu.

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        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'de 2024-2025 sezonunun 9 Ağustos 2024'te başlayıp, 1 Haziran 2025'te tamamlanacağını açıkladı

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