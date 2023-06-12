Süper Lig'de 2022-2023 sezonuna dün akşam veda edildi ve gözler şimdiden yeni sezona çevrildi. Süper Lig şampiyonu, Türkiye Kupası şampiyonu, Avrupa'ya gidecek takımlar ve küme düşen son iki takımın da belli olmasıyla beraber yeni sezon heyecanı başladı. İşte, futbolseverlerin merakla beklediği yeni sezon öncesi transfer dönemi ile ilgili ilk bilgiler...