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Süper Lig yaz transfer sezonu ne zaman başlıyor? TFF açıkladı: 2023-2024 transfer dönemi tarihleri

Süper Lig'de 2022-2023 sezonu dün akşam oynanan Ziraat Türkiye Kupası finaliyle sona erdi. Şampiyonluğu Galatasaray'ın kazandığı sezonda kupayı Fenerbahçe müzesine götürdü. Avrupa kupalarında ülkemizi temsil edecek takımlar ise Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor oldu. Peki, takımlarımızın merakla beklediği transfer sezonu ne zaman başlıyor? İşte, konuyla ilgili TFF'nin açıklaması...

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  • Süper Lig yaz transfer sezonu ne zaman başlıyor? TFF açıkladı: 2023-2024 Süper Lig yaz transfer dönemi tarihleri

    Süper Lig'de 2022-2023 sezonuna dün akşam veda edildi ve gözler şimdiden yeni sezona çevrildi. Süper Lig şampiyonu, Türkiye Kupası şampiyonu, Avrupa'ya gidecek takımlar ve küme düşen son iki takımın da belli olmasıyla beraber yeni sezon heyecanı başladı. İşte, futbolseverlerin merakla beklediği yeni sezon öncesi transfer dönemi ile ilgili ilk bilgiler...
  • Süper Lig yaz transfer sezonu ne zaman başlıyor? TFF açıkladı: 2023-2024 Süper Lig yaz transfer dönemi tarihleri

    2023-2024 YAZ TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN?

    Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yeni sezonun yaz transfer döneminin ne zaman başlayacağını açıkladı.

    İşte, TFF tarafından yapılan 2023-2024 futbol sezonu transfer dönemleri açıklaması!
  • Süper Lig yaz transfer sezonu ne zaman başlıyor? TFF açıkladı: 2023-2024 Süper Lig yaz transfer dönemi tarihleri

    YAZ TRANSFER SEZONU 26 HAZİRAN'DA BAŞLIYOR

    "Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 2023-2024 futbol sezonuna ilişkin transfer ve tescil dönemlerini belirlemiştir.

    Buna göre; 2023-2024 futbol sezonunda Birinci Transfer ve Tescil Dönemi'nin 26 Haziran 2023 tarihinde başlayıp, 15 Eylül 2023 tarihinde sona ermesine ve İkinci Transfer ve Tescil Dönemi'nin 11 Ocak 2024 tarihinde başlayıp, 9 Şubat 2024 tarihinde sona ermesine karar verilmiştir.

    Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

    Türkiye Futbol Federasyonu

     
  • Süper Lig yaz transfer sezonu ne zaman başlıyor? TFF açıkladı: 2023-2024 Süper Lig yaz transfer dönemi tarihleri

    Süper Lig'de yapılan tüm transferleri HTSpor'da bulabileceksiniz.

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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