Surne Bilbao Basket-Aliağa Petkimspor maçı HT Spor'da!

Siyasetten spora, magazinden ekonomiye... Türkiye'de ve dünyada öne çıkan başlıkları, günün kaçırılmaması gereken haberlerini Helin Genç, Haberturk.com Haber Merkezi'ne soruyor. İşte 17 Mart 2026'nın öne çıkan haberleri...* ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler: İsrail Savunma Bakanı, İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani'nin öldürüldüğünü iddia etti. İran medyası, Laricani el yazısı notunu paylaştı* Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahlatlıbel'de Hacı İbrahim Demir Camisi açılışında konuştu: Birileri bizi ruh köklerimizden koparmak istese de aslımıza, değerlerimize, milli ve manevi kimliğimize sahip çıkmaya devam edeceğiz* Konutta reel düşüşe devam: Konut Fiyat Endeksi, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 26,4 oranında artarken, reel olarak ise yüzde 3,9 oranında azaldı. Son 25 ayın 24'ünde reel düşüş gerçekleşti. Mart 2025'ten bu yana en yüksek reel gerileme kaydedildi* Süper Lig'de bitime 8 maç kala lider Galatasaray'ın 7 puan gerisine düşen Fenerbahçe, 27. hafta mücadelesinde bu akşam Gaziantep FK'yı konuk edecek* Dilan Çiçek Deniz, müzik dünyasının efsanevi isimlerinden Elton John'un her yıl verdiği Oscar partisine davet edilen ilk ve tek Türk oyuncu oldu