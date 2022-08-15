Analistler, geçen hafta ABD'de enflasyon verilerinin beklentilerin altında gerçekleşmesiyle altına olan talebin arttığını belirterek, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin şahin açıklamaları sonrası ise altın fiyatlarının yeni haftaya düşüşle başladığını söyledi.

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin açıklamalarının hafta boyunca yakından takip edileceğini bildiren analistler, para piyasalarında, Fed'in yüzde 54 ihtimalle 50 baz puan faiz artıracağı, 75 baz puanlık faiz artışı ihtimalinin ise yüzde 46 seviyesinde bulunduğunu anımsattı.

Analistler, bugün veri gündeminin sakin olduğuna ifade ederek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.760 doların destek, 1.820 doların direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

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Merkez Bankası faiz kararı öncesi altın fiyatları araştırması sıklaştı. Geçtiğimiz hafta bin lira eşiğini geçen altın fiyatları bin lira bandında seyretmeye devam ediyor. Peki Kapalıçarşı anlık altın fiyatlarına göre çeyrek altın, gram altın, tam altın ne kadar? İşte 15 Ağustos 2022 Pazartesi günü güncel altın fiyatları ile cumhuriyet altını, çeyrek altın, gram altın ve 22 ayar bilezik fiyatları...

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