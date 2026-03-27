Sylvain Francisco: Fenerbahçe Beko'yla kardeş takım gibiyiz

Euroleague'in 34. haftasında bugün Fenerbahçe Beko ile deplasmanda karşılaşacak olan Litvanya ekibi Zalgiris'in oyun kurucusu Sylvain Francisco, Sarı Laciverliler'le ilgili kardeş takım benzetmesinde bulundu.

"FENERBAHÇE BEKO'YLA KARDEŞ TAKIMMIŞIZ GİBİ HİSSEDİYORUM"

Sylvain Francisco, bu sezon sarı-lacivertli takımla oynadıkları ilk maç ve Wade Baldwin'in 36 sayılık performansıyla ilgili soru üzerine, "Aslında oyun tarzları bizimkiyle aynı, kardeş takımmışız gibi hissediyorum. Maçın başında Baldwin'i savunmamız ve ritim bulmasını önlememiz gerekiyor. Onun gibi bir oyuncuyu kendi haline bırakırsanız, durdurmak zorlaşır." ifadelerini kullandı.