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Tarım Kredi Market yeni kataloğunu paylaştı! İndirimli ürünler 31 Ocak'a kadar raflarda!

Tarım Kredi Kooperatif Market, Ocak ayına özel indirim kataloğunu paylaştı. Siyah çay, tuvalet kağıdı, çocuk bezi, beyaz peynir, süzme çiçek balı, tost peyniri, gövde tavuk, fındık yağı ve ceviz yağı gibi onlarca ürün 31 Ocak'a kadar indirimli fiyatlarıyla satışta olacak. İşte, 2023 Ocak ayı güncel Tarım Kredi Market indirimli ürünler listesi...

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  • TARIM KREDİ İNDİRİMLİ ÜRÜN LİSTESİ | Tarım Kredi Kooperatif indirim kataloğunda yer alan onlarca ürün 31 Ocak'a kadar indirimli fiyatlarıyla raflarda!

    Tarım Kredi Kooperatif Market indirimli ürünler listesi kataloğu, ucuz yolla alışveriş yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Tarım Kredi Kooperatif Market 13-31 Ocak indirimli ürünler kataloğunda yer alan onlarca ürün raflardaki yerini aldı. 2023 yılı Ocak ayı Tarım Kredi indirim kataloğunda kahvaltılıklardan temizlik ürünlerine, tavuk çeşitlerinden atıştırmalıklara indirim yapıldı. İşte,   Tarım Kredi Kooperatif indirimli ürünler kataloğu tam liste ve fiyat bilgisi...
  • TARIM KREDİ İNDİRİMLİ ÜRÜN LİSTESİ | Tarım Kredi Kooperatif indirim kataloğunda yer alan onlarca ürün 31 Ocak'a kadar indirimli fiyatlarıyla raflarda!

    TARIM KREDİ KOOPERATİF MARKET İNDİRİM KATALOĞU

    Toz Şeker 5 kg 105,00 TL
  • TARIM KREDİ İNDİRİMLİ ÜRÜN LİSTESİ | Tarım Kredi Kooperatif indirim kataloğunda yer alan onlarca ürün 31 Ocak'a kadar indirimli fiyatlarıyla raflarda!

    Makarna ve Şehriye Çeşitleri 10,50 TL
  • TARIM KREDİ İNDİRİMLİ ÜRÜN LİSTESİ | Tarım Kredi Kooperatif indirim kataloğunda yer alan onlarca ürün 31 Ocak'a kadar indirimli fiyatlarıyla raflarda!

    Bambu Kağıt Havlu 3 Katlı - 12 Rulo 89,90 TL
  • TARIM KREDİ İNDİRİMLİ ÜRÜN LİSTESİ | Tarım Kredi Kooperatif indirim kataloğunda yer alan onlarca ürün 31 Ocak'a kadar indirimli fiyatlarıyla raflarda!

    Bambu Tuvalet Kağıdı 74,90 TL
  • TARIM KREDİ İNDİRİMLİ ÜRÜN LİSTESİ | Tarım Kredi Kooperatif indirim kataloğunda yer alan onlarca ürün 31 Ocak'a kadar indirimli fiyatlarıyla raflarda!

    13-31 OCAK TARIM KREDİ İNDİRİMLİ ÜRÜNLER LİSTESİ

    Fındık Yağı 2 L 145,00 TL
  • TARIM KREDİ İNDİRİMLİ ÜRÜN LİSTESİ | Tarım Kredi Kooperatif indirim kataloğunda yer alan onlarca ürün 31 Ocak'a kadar indirimli fiyatlarıyla raflarda!

    Ceviz Yağı 125,00 TL
  • TARIM KREDİ İNDİRİMLİ ÜRÜN LİSTESİ | Tarım Kredi Kooperatif indirim kataloğunda yer alan onlarca ürün 31 Ocak'a kadar indirimli fiyatlarıyla raflarda!

    Acı Biber Turşusu 25,90 TL
  • TARIM KREDİ İNDİRİMLİ ÜRÜN LİSTESİ | Tarım Kredi Kooperatif indirim kataloğunda yer alan onlarca ürün 31 Ocak'a kadar indirimli fiyatlarıyla raflarda!

    Kornişon Turşusu 15,90 TL
  • TARIM KREDİ İNDİRİMLİ ÜRÜN LİSTESİ | Tarım Kredi Kooperatif indirim kataloğunda yer alan onlarca ürün 31 Ocak'a kadar indirimli fiyatlarıyla raflarda!

    Osmancık Pirinç 69,00 TL
  • TARIM KREDİ İNDİRİMLİ ÜRÜN LİSTESİ | Tarım Kredi Kooperatif indirim kataloğunda yer alan onlarca ürün 31 Ocak'a kadar indirimli fiyatlarıyla raflarda!

    Karışık Turşu 15,95 TL
  • TARIM KREDİ İNDİRİMLİ ÜRÜN LİSTESİ | Tarım Kredi Kooperatif indirim kataloğunda yer alan onlarca ürün 31 Ocak'a kadar indirimli fiyatlarıyla raflarda!

    Domates Salçası 34,25 TL
  • TARIM KREDİ İNDİRİMLİ ÜRÜN LİSTESİ | Tarım Kredi Kooperatif indirim kataloğunda yer alan onlarca ürün 31 Ocak'a kadar indirimli fiyatlarıyla raflarda!

    Siyez Unu 1000 G. 25,90 TL
  • TARIM KREDİ İNDİRİMLİ ÜRÜN LİSTESİ | Tarım Kredi Kooperatif indirim kataloğunda yer alan onlarca ürün 31 Ocak'a kadar indirimli fiyatlarıyla raflarda!

    Buğday Unu 12,90 TL
  • TARIM KREDİ İNDİRİMLİ ÜRÜN LİSTESİ | Tarım Kredi Kooperatif indirim kataloğunda yer alan onlarca ürün 31 Ocak'a kadar indirimli fiyatlarıyla raflarda!

    Mısır 450 G. 31,90 TL
  • TARIM KREDİ İNDİRİMLİ ÜRÜN LİSTESİ | Tarım Kredi Kooperatif indirim kataloğunda yer alan onlarca ürün 31 Ocak'a kadar indirimli fiyatlarıyla raflarda!

    Bezelye 28,90 TL
  • TARIM KREDİ İNDİRİMLİ ÜRÜN LİSTESİ | Tarım Kredi Kooperatif indirim kataloğunda yer alan onlarca ürün 31 Ocak'a kadar indirimli fiyatlarıyla raflarda!

    Ispanak 18,90 TL
  • TARIM KREDİ İNDİRİMLİ ÜRÜN LİSTESİ | Tarım Kredi Kooperatif indirim kataloğunda yer alan onlarca ürün 31 Ocak'a kadar indirimli fiyatlarıyla raflarda!

    Feast Taze Fasulye 24,90 TL
  • TARIM KREDİ İNDİRİMLİ ÜRÜN LİSTESİ | Tarım Kredi Kooperatif indirim kataloğunda yer alan onlarca ürün 31 Ocak'a kadar indirimli fiyatlarıyla raflarda!

    Patatesli Garnütür 11,90 
    TL
  • TARIM KREDİ İNDİRİMLİ ÜRÜN LİSTESİ | Tarım Kredi Kooperatif indirim kataloğunda yer alan onlarca ürün 31 Ocak'a kadar indirimli fiyatlarıyla raflarda!

    Tavuk Sarma 44,00 TL
  • TARIM KREDİ İNDİRİMLİ ÜRÜN LİSTESİ | Tarım Kredi Kooperatif indirim kataloğunda yer alan onlarca ürün 31 Ocak'a kadar indirimli fiyatlarıyla raflarda!

    Gövde Tavuk 32,00 TL
  • TARIM KREDİ İNDİRİMLİ ÜRÜN LİSTESİ | Tarım Kredi Kooperatif indirim kataloğunda yer alan onlarca ürün 31 Ocak'a kadar indirimli fiyatlarıyla raflarda!

    Macar Salam 9,00 TL
  • TARIM KREDİ İNDİRİMLİ ÜRÜN LİSTESİ | Tarım Kredi Kooperatif indirim kataloğunda yer alan onlarca ürün 31 Ocak'a kadar indirimli fiyatlarıyla raflarda!

    Satır Köfte 54,90 TL
  • TARIM KREDİ İNDİRİMLİ ÜRÜN LİSTESİ | Tarım Kredi Kooperatif indirim kataloğunda yer alan onlarca ürün 31 Ocak'a kadar indirimli fiyatlarıyla raflarda!

    Kasap Sucuk 67,50 TL
  • TARIM KREDİ İNDİRİMLİ ÜRÜN LİSTESİ | Tarım Kredi Kooperatif indirim kataloğunda yer alan onlarca ürün 31 Ocak'a kadar indirimli fiyatlarıyla raflarda!

    Kakaolu Fındık Kreması 26,90 TL
  • TARIM KREDİ İNDİRİMLİ ÜRÜN LİSTESİ | Tarım Kredi Kooperatif indirim kataloğunda yer alan onlarca ürün 31 Ocak'a kadar indirimli fiyatlarıyla raflarda!

    Keçiboynuzu Tahin Helvası 19,90 TL
  • TARIM KREDİ İNDİRİMLİ ÜRÜN LİSTESİ | Tarım Kredi Kooperatif indirim kataloğunda yer alan onlarca ürün 31 Ocak'a kadar indirimli fiyatlarıyla raflarda!

    Siyah Zeytin 29,90 TL
  • TARIM KREDİ İNDİRİMLİ ÜRÜN LİSTESİ | Tarım Kredi Kooperatif indirim kataloğunda yer alan onlarca ürün 31 Ocak'a kadar indirimli fiyatlarıyla raflarda!

    Süzme Çiçek Balı 84,90 TL
  • TARIM KREDİ İNDİRİMLİ ÜRÜN LİSTESİ | Tarım Kredi Kooperatif indirim kataloğunda yer alan onlarca ürün 31 Ocak'a kadar indirimli fiyatlarıyla raflarda!

    Tost Peyniri 116,90 TL
  • TARIM KREDİ İNDİRİMLİ ÜRÜN LİSTESİ | Tarım Kredi Kooperatif indirim kataloğunda yer alan onlarca ürün 31 Ocak'a kadar indirimli fiyatlarıyla raflarda!

    Süzme Beyaz Peynir 59,90 TL
  • TARIM KREDİ İNDİRİMLİ ÜRÜN LİSTESİ | Tarım Kredi Kooperatif indirim kataloğunda yer alan onlarca ürün 31 Ocak'a kadar indirimli fiyatlarıyla raflarda!

    Sütlü Çikolatalı Gofret 2,95 TL
  • TARIM KREDİ İNDİRİMLİ ÜRÜN LİSTESİ | Tarım Kredi Kooperatif indirim kataloğunda yer alan onlarca ürün 31 Ocak'a kadar indirimli fiyatlarıyla raflarda!

    Kakaolu Bisküvi, 3'lü Paket 18,90 TL
  • TARIM KREDİ İNDİRİMLİ ÜRÜN LİSTESİ | Tarım Kredi Kooperatif indirim kataloğunda yer alan onlarca ürün 31 Ocak'a kadar indirimli fiyatlarıyla raflarda!

    Kremalı Bisküvi 18,90 TL
  • TARIM KREDİ İNDİRİMLİ ÜRÜN LİSTESİ | Tarım Kredi Kooperatif indirim kataloğunda yer alan onlarca ürün 31 Ocak'a kadar indirimli fiyatlarıyla raflarda!

    Bisküvi Arası Helva 4,95 TL
  • TARIM KREDİ İNDİRİMLİ ÜRÜN LİSTESİ | Tarım Kredi Kooperatif indirim kataloğunda yer alan onlarca ürün 31 Ocak'a kadar indirimli fiyatlarıyla raflarda!

    Çikolata Sosu 10,90 TL
  • TARIM KREDİ İNDİRİMLİ ÜRÜN LİSTESİ | Tarım Kredi Kooperatif indirim kataloğunda yer alan onlarca ürün 31 Ocak'a kadar indirimli fiyatlarıyla raflarda!

    Krem Şanti ve Kako 23,90 TL
  • TARIM KREDİ İNDİRİMLİ ÜRÜN LİSTESİ | Tarım Kredi Kooperatif indirim kataloğunda yer alan onlarca ürün 31 Ocak'a kadar indirimli fiyatlarıyla raflarda!

    Dondurulmuş Salep 32,50 TL
  • TARIM KREDİ İNDİRİMLİ ÜRÜN LİSTESİ | Tarım Kredi Kooperatif indirim kataloğunda yer alan onlarca ürün 31 Ocak'a kadar indirimli fiyatlarıyla raflarda!

    Doğal Maden Suyu Sade 6 Adet 16,90 TL
  • TARIM KREDİ İNDİRİMLİ ÜRÜN LİSTESİ | Tarım Kredi Kooperatif indirim kataloğunda yer alan onlarca ürün 31 Ocak'a kadar indirimli fiyatlarıyla raflarda!

    Sıvı Bulaşık Deterjanı 11,90 TL
  • TARIM KREDİ İNDİRİMLİ ÜRÜN LİSTESİ | Tarım Kredi Kooperatif indirim kataloğunda yer alan onlarca ürün 31 Ocak'a kadar indirimli fiyatlarıyla raflarda!

    Sprey Temizleyici 17,90 TL
  • TARIM KREDİ İNDİRİMLİ ÜRÜN LİSTESİ | Tarım Kredi Kooperatif indirim kataloğunda yer alan onlarca ürün 31 Ocak'a kadar indirimli fiyatlarıyla raflarda!

    Ultra Çocuk Bezi 149,90 TL
  • TARIM KREDİ İNDİRİMLİ ÜRÜN LİSTESİ | Tarım Kredi Kooperatif indirim kataloğunda yer alan onlarca ürün 31 Ocak'a kadar indirimli fiyatlarıyla raflarda!

    Şampuan Çeşitleri 39,90 TL
  • TARIM KREDİ İNDİRİMLİ ÜRÜN LİSTESİ | Tarım Kredi Kooperatif indirim kataloğunda yer alan onlarca ürün 31 Ocak'a kadar indirimli fiyatlarıyla raflarda!

    Bulaşık Makinesi Tableti 49,90 TL
  • TARIM KREDİ İNDİRİMLİ ÜRÜN LİSTESİ | Tarım Kredi Kooperatif indirim kataloğunda yer alan onlarca ürün 31 Ocak'a kadar indirimli fiyatlarıyla raflarda!

    Güzellik Sabunu 10,90 TL

    Banyo Sabunu 21,90 TL
  • TARIM KREDİ İNDİRİMLİ ÜRÜN LİSTESİ | Tarım Kredi Kooperatif indirim kataloğunda yer alan onlarca ürün 31 Ocak'a kadar indirimli fiyatlarıyla raflarda!

    Tuvalet Kağıdı 139,90 TL

    Havlu Kağıt 89,90 TL
  • TARIM KREDİ İNDİRİMLİ ÜRÜN LİSTESİ | Tarım Kredi Kooperatif indirim kataloğunda yer alan onlarca ürün 31 Ocak'a kadar indirimli fiyatlarıyla raflarda!

    Yeşilçay/Papatya/Rezene 12,90 TL

    Bitki Çayı/Adaçayı 10,90 TL
  • TARIM KREDİ İNDİRİMLİ ÜRÜN LİSTESİ | Tarım Kredi Kooperatif indirim kataloğunda yer alan onlarca ürün 31 Ocak'a kadar indirimli fiyatlarıyla raflarda!

    Ihlamur Çayı 22,90 TL
  • TARIM KREDİ İNDİRİMLİ ÜRÜN LİSTESİ | Tarım Kredi Kooperatif indirim kataloğunda yer alan onlarca ürün 31 Ocak'a kadar indirimli fiyatlarıyla raflarda!

    Poşet Siyah Çay 17,50 TL
  • TARIM KREDİ İNDİRİMLİ ÜRÜN LİSTESİ | Tarım Kredi Kooperatif indirim kataloğunda yer alan onlarca ürün 31 Ocak'a kadar indirimli fiyatlarıyla raflarda!

    Siyah Çay 39,90 TL
  • TARIM KREDİ İNDİRİMLİ ÜRÜN LİSTESİ | Tarım Kredi Kooperatif indirim kataloğunda yer alan onlarca ürün 31 Ocak'a kadar indirimli fiyatlarıyla raflarda!

    İlk Hasat Siyah Çay 72,90 TL

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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