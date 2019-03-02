Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, memleketi Rize'de düzenlenen mitingde hayvancılık, kümes hayvancılığı ve seracılık yapanların tarımsal sulama abonesi olarak yüzde 12 indirimli elektrik kullanabileceğini bildirdi. Erdoğan "Tarım ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımızın elektrik aboneleri ile ilgili yeni bir çalışmamız var. Vatandaşlarımız elektriği yüzde 12 indirimli kullanabilecekler." dedi.



'İSTİHDAMDA DARALMA OLDU AMA KONTROL ALTINA ALDIK'

İşsizlik konusunda eleştirilere de yanıt veren Erdoğan, "Hükümetlerimiz döneminde 9 milyon istihdam ortaya çıkardık. Cumhuriyet tarihinin rekorlarını kırdık. Biz nüfusu artan bir ülkeyiz buna karşılık iş gücüne katılım oranı fevkalade yükseldi. Ağustos ayında birtakım ekonomik saldırılara maruz kaldık. İstihdamda daralma oldu ama onu da kontrol altına aldık" diye konuştu.

"BU ENFLASYON YAKIŞMAZ"

Enflasyona da değinen Cumhurbaşkanı "İnşallah enflasyon tekrar yüzde 6'lara, 7'lere kadar düşecek. Çünkü bize böyle 20, 19, buralarda enflasyon yakışmaz" mesajını verdi. Erdoğan, 11 Şubat'ta Ankara ve İstanbul'da başlatılan tanzim satışların sonuçlarının görüldüğünü kaydetti.