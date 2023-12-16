Taşerona kadro düzenlemesinde son dakika 2023: 90 bin taşeron işçiye kadro gelir mi, kimleri kapsıyor, şartları nelerdir ve ne zaman çıkacak? - Merak Edilenler Haberleri

Taşerona kadro düzenlemesinde son dakika 2023: 90 bin taşeron işçiye kadro gelir mi, kimleri kapsıyor, şartları nelerdir ve ne zaman çıkacak? - Merak Edilenler Haberleri

Yapılan açıklamalar sonrasında taşerona kadroda son durum araştırılıyor. Geçtiğimiz aylarda 90 bin taşeron işçiye kadro verilmesini öngören düzenlemede çalışmaların planlandığını ifade edilirken gözler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı takvimine çevrildi. "90 bin taşeron işçiye kadro var mı, ne zaman çıkacak?" sorularının yanıtlarını haberimizde paylaştık. İşte detaylar...

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TAŞERONA KADRO DÜZENLEMESİ SON GELİŞMELER

Yaklaşık 90 bin taşeron işçisine kadro verilmesi planlanıyor ve bu çalışmaların Meclis'e sunulması bekleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, takviminde öncelikli olarak memur ve emekli maaşı artışlarını ele aldıktan sonra, taşeron işçilere kadro düzenlemesi konusuna odaklanmayı planlıyor. Konuyla ilgili olarak Bakan Vedat Işıkhan'dan bir açıklama bekleniyor.