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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler TAŞERONA KADRO SON DURUM | 2023 taşerona kadro şartları neler, ne zaman verilecek? 90 bin taşerona kadro kimleri kapsıyor? - Merak Edilenler Haberleri

        Taşerona kadro ne zaman verilecek? 90 bin taşerona kadro şartları neler, kimleri kapsıyor?

        Taşerona kadro son dakika gelişmeleri gündemdeki yerini koruyor. Geçtiğimiz yıl 90 bin taşeron işçiye kadro verileceği müjdelenmişti. Çalışmalar büyük ölçüde tamamlanırken; taşerona kadro düzenlemesinin 80 maddelik torba yasa teklifinin içinde yer alması bekleniyor. İşte, 2023 taşerona kadroda son durum...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.12.2023 - 12:18 Güncelleme: 18.12.2023 - 12:18
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        Taşerona kadroda son durum yakından takip ediliyor. 90 bin işçiyi kapsayan düzenlemenin 2. yeni torba yasanın maddeleri arasında olacağı ön görülüyor. Taşerona kadronun torba yasa ile beraber Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor. Peki, taşerona kadro ne zaman verilecek? İşte, 2023 taşerona kadroda son durum...

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        TAŞERONA KADRO DÜZENLEMESİ SON DURUM

        Yaklaşık 90 bin taşeron işçisine kadro verilmesi planlanıyor ve bu çalışmaların Meclis'e sunulması bekleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, takviminde öncelikli olarak memur ve emekli maaşı artışlarını ele aldıktan sonra, taşeron işçilere kadro düzenlemesi konusuna odaklanmayı planlıyor. Konuyla ilgili olarak Bakan Vedat Işıkhan'dan bir açıklama bekleniyor.

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        GEÇİCİ İŞÇİLERE KADRO YASALAŞTI!

        En düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya, bayram ikramiyesinin 2 bin liraya çıkarılması ile geçici işçilere kadro düzenlemesini içeren kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

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        "ÇALIŞMANIN BÜYÜK KISMINI TAMAMLADIK"

        Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin taşerona kadro çalışmasına ilişkin olarak "Kamudaki taşeronları planladık. Meclis'in önümüzdeki haftadan itibaren çalışamayacağı bir dönemdeyiz. Önümüzde dosyamız duruyor. Çalışmanın büyük kısmını tamamladık. Seçimden sonraya kalır diye düşünüyorum, çözeceğimiz konulardan birisi bu." ifadelerini kullanmıştı.

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        "TAŞERON İŞÇİLERİN KADRO BEKLENTİSİ DEVAM EDİYOR"

        En son 9 Mart'ta konuşan TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay "Seçimden evvel 700 bin işçinin kamu sözleşmesinin bitmesini istiyoruz. Gündem, geçici işçi, kamu sözleşmesi ve taşeron işçilerin kadroya geçmesi" açıklamasında bulunmuştu. Atalay, "Çalışma hayatıyla ilgili taleplerimizin tamamına yakını halloldu. KİT'lerdeki taşeronlar ile kamuda kapsam dışında kalan taşeron işçilerin kadro beklentisi devam ediyor." dedi.

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        TORBA YASA MECLİS'TE

        Taşerona kadronun torba yasada olması öngörülürken konuyla ilgili resmi bir açıklama henüz gelmedi. Konuya ilişkin resmi bir açıklama yapıldığında haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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