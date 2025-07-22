TEKNOFEST Drone Şampiyonası 2. etabı Yalova’da başlıyor!

Bireysel pilotların yüksek hızlı ve çevik FPV (First Person View) yarış dronlarıyla kıyasıya rekabet edeceği şampiyonada, 182 başvuru arasından TEKNOFEST KKTC’de gerçekleşen 1. Etabı başarıyla tamamlayan 13 farklı ilden 22 yarışmacı bu zorlu etapta mücadele edecek.

Yarışmaya katılan dronelar; maksimum 250 mm çapında, 6S (22.2V) batarya voltajına sahip ve karbon fiber gövdeleriyle dikkat çekerken, yarışlar yalnızca analog video iletim sistemiyle gerçekleştirilecek. Yarışmacılar; hız, zamanlama, çeviklik ve engel geçiş başarısıyla değerlendirilecek. Teknik yeterliliği sağlayamayan veya güvenlik riski taşıyan dronelara ise yarışma hakkı elde edemeyecek.

Eleme usulüyle ilerleyecek yarışmanın sonunda dereceye giren pilotlar, hem para ödülünün sahibi olacak hem de uluslararası prestije sahip World Drone Cup’ta Türkiye’yi temsil etme hakkı kazanacak. Etap sonunda birinciye 30 bin TL, ikinciye 20 bin TL, üçüncüye ise 10 bin TL ödül verilecek. Yarışmacılara teknik destek amacıyla her katılımcıya bir set motor da temin ediliyor.