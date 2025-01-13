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        Haberler Ekonomi Teknoloji TEKNOFEST KKTC, 1-4 Mayıs'ta Ercan Havalimanı’nda - Teknoloji Haberleri

        TEKNOFEST KKTC, 1-4 Mayıs'ta Ercan Havalimanı’nda

        Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST kapsamında düzenlenen teknoloji yarışmaları, 2025 yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde gerçekleşecek. Etkinlik, 1-4 Mayıs tarihleri arasında Ercan Havalimanı Eski Terminal Binası'nda yapılacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.01.2025 - 11:43 Güncelleme: 13.01.2025 - 11:43
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        TEKNOFEST KKTC, Ercan Havalimanı'nda
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        KKTC’de 7 ana kategori ve 14 alt kategoride düzenlenecek yarışmalarda teknoloji ve inovasyonun kalbi Ercan Havalimanı Eski Terminal Binası’nda atacak. Sosyal İnovasyon Yarışması ile toplumsal faydayı artırmayı hedefleyen gençler, sosyal sorumluluk bilinciyle yenilikçi çözümler üretecek. Uçan Araba Simülasyon Yarışması’nda geleceğin ulaşım sistemlerini şekillendirecek otonom uçuş sistemleri ve stratejik kontrol mekanizmaları üzerine fikirler yarışacak. Öte yandan gençler TEKNOFEST KKTC Araştırma Proje Yarışması’yla tarım, çevre ve enerji alanlarında yaratıcı projelerle sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunacak. TEKNOFEST Robolig Mavi Vatan Yarışması ile robotik ve kodlama alanında mühendislik becerilerle geleceğe ışık tutacak tasarımlar ortaya konacak. Doğal güzellikleri ve kültürel kökleriyle dünyada adından söz ettiren KKTC’de düzenlenecek Turizm Teknolojileri Yarışması ise; mavi vatanın turizm potansiyelini artıracak akıllı teknolojilerle, kültürel zenginlikleri yeni bir boyuta taşıyacak. Yine teknoloji yarışmaları kapsamında düzenlenecek TEKNOFEST Drone Şampiyonası - KKTC Etabı hız, kontrol ve teknik becerilerin sınandığı, adrenalin dolu anlara sahne olacak. Siber güvenlik alanında bilgi ve becerilerin sergileneceği HackMasters - Mavi Vatan Yarışması’nda ise katılımcılar, kritik güvenlik senaryolarında yetkinliklerini gösterecek.

        1-4 Mayıs tarihleri arasında Ercan Havalimanı Eski Terminal Binası’nda gerçekleşecek TEKNOFEST KKTC, teknoloji yarışmalarının yanı sıra birbirinden etkileyici etkinliklerle de ziyaretçilerini ağırlayacak. Festival kapsamında; hava gösterileri, konserler, seminerler, sergiler ve atölyeler, gökyüzü gözlemleri, simülasyonlu deneyim alanları, sanal gerçeklik tüneli, planetaryum, fuar etkinlikleri, öğrencilere özel uçuş etkinlikleri, Köklerden Geleceğe: TEKNOFEST Dijital Evren ve KKTC Dijital Deneyim Alanı gibi birçok deneyim bir arada yer alacak.

        TEKNOFEST, gençlerin milli teknoloji üretimi ve geliştirme süreçlerine olan ilgisini artırmayı amaçlayarak, bu alanlarda çalışan binlerce gence projelerini hayata geçirme fırsatı sunmaya devam ediyor. TEKNOFEST KKTC Teknoloji Yarışmaları kapsamında katılımcılar, projelerini sergileme ve geliştirme imkanına sahip olurken, takımlara toplamda 2 buçuk milyon TL ödül ve 3 milyon TL maddi destek sağlanacak. Ayrıca, yarışmacılara ulaşım ve konaklama desteği de sunulacak. Etkinliğe katılım TEKNOFEST'in internet sitesi üzerinden yapılabiliyor.

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