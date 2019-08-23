TFF 1. Lig'in 2. haftasında lige yeni yükselen Keçiörengücü ile Osmanlıspor yarın karşı karşıya gelecekler. Hazırlık dönemini iyi geçiren ve ligde iyi başlangıç yapmak isteyen iki ekibin de, izleyicilere seyir zevki yüksek bir mücadele göstermesi bekleniyor.

Aktepe Stadı'nda oynanacak maç saat 16.30'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Hakan Ceylan yönetecek.

Geçen sezon TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta şampiyon olan Keçiörengücü, TFF 1. Lig'de ilk hafta deplasmanda Eskişehirspor ile 1-1 berabere kaldı. Osmanlıspor ise ilk hafta sahasında Boluspor'u 2-1 mağlup etti.