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        Haberler Spor Futbol TFF'den Atatürk Olimpiyat Stadı zemini açıklaması! - Futbol Haberleri

        TFF'den Atatürk Olimpiyat Stadı zemini açıklaması!

        TFF, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nun saha bakımını yapan firmanın sözleşmesinin feshedileceğini açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.09.2023 - 19:36 Güncelleme: 27.09.2023 - 19:47
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        TFF'den zemin açıklaması!
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        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Atatürk Olimpiyat Stadı'nın bakımını yapan firmanın sözleşmesinin yarın itibarıyla feshedileceğini duyurdu.

        Federasyonun internet sitesinden yapılan açıklamada, Trendyol Süper Lig'de İstanbulspor ile Galatasaray arasında oynanan 3. hafta erteleme müsabakası esnasında İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda saha bakım konularında eksiklikler ve yetersizliklerin gözlendiği belirtilerek, "Bu olumsuzluklar nedeniyle ilgili firma ile yürütülen saha bakım sözleşmesinin 28 Eylül tarihi itibarıyla feshine karar verilmiştir." denildi.

        NE OLMUŞTU?

        Olimpiyat Stadı'nda İstanbulspor ile Galatasaray arasında oynanan maç sırasında çimlere temas eden futbolcuların elleri, formaları, saçları yeşile boyandı.

        Yayıncı kuruluşun haberine göre Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nun çimleri, oluşan yanıklar sebebiyle gıda boyasıyla boyandı.

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