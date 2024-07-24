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        Haberler Spor Futbol TFF Merkez Hakem Kurulu'nda görev dağılımı gerçekleştirildi - Futbol Haberleri

        TFF Merkez Hakem Kurulu'nda görev dağılımı gerçekleştirildi

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu'nda (MHK) görev dağılımı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2024 - 20:45 Güncelleme: 24.07.2024 - 20:45
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        MHK'de görev dağılımı gerçekleştirildi!
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        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu'nda (MHK) görev dağılımı yapıldı.

        Federasyondan yapılan açıklamaya göre Ferhat Gündoğdu başkanlığındaki MHK'de görev dağılımı şu şekilde gerçekleştirildi:

        Başkan vekili: Ahmet Şahin

        Profesyonel Müsabaka İcra Kurulu (PMİK): Ferhat Gündoğdu, Ahmet Şahin, Yunus Yıldırım

        2. ve 3. Lig Müsabaka Sorumluları: Mustafa Kamil Abitoğlu, Hikmet Öksüzoğlu, Ali Zağlı

        Eğitim ve VAR Sorumluları: Sebahattin Şahin, İbrahim Çınar

        BAL Sorumluları: İbrahim Çınar, Hikmet Öksüzoğlu, Ziya Çetin

        Kadın Futbolu Sorumlusu: Ziya Çetin

        Plaj Futbolu Sorumlusu: Ali Zağlı

        Futsal Sorumlusu: Hikmet Öksüzoğlu

        Bölge sorumluları ise şu şekilde belirlendi:

        1. Bölge: Ahmet Şahin, 2. Bölge: Yunus Yıldırım, 3. Bölge: İbrahim Çınar, 4. Bölge: Sebahattin Şahin, 5. Bölge: Ali Zağlı, 6. Bölge: Hikmet Öksüzoğlu, 7. Bölge: Ziya Çetin, 8. Bölge: Mustafa Kamil Abitoğlu.

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