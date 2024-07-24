TFF Merkez Hakem Kurulu'nda görev dağılımı gerçekleştirildi
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu'nda (MHK) görev dağılımı yapıldı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu'nda (MHK) görev dağılımı yapıldı.
Federasyondan yapılan açıklamaya göre Ferhat Gündoğdu başkanlığındaki MHK'de görev dağılımı şu şekilde gerçekleştirildi:
Başkan vekili: Ahmet Şahin
Profesyonel Müsabaka İcra Kurulu (PMİK): Ferhat Gündoğdu, Ahmet Şahin, Yunus Yıldırım
2. ve 3. Lig Müsabaka Sorumluları: Mustafa Kamil Abitoğlu, Hikmet Öksüzoğlu, Ali Zağlı
Eğitim ve VAR Sorumluları: Sebahattin Şahin, İbrahim Çınar
BAL Sorumluları: İbrahim Çınar, Hikmet Öksüzoğlu, Ziya Çetin
Kadın Futbolu Sorumlusu: Ziya Çetin
Plaj Futbolu Sorumlusu: Ali Zağlı
Futsal Sorumlusu: Hikmet Öksüzoğlu
Bölge sorumluları ise şu şekilde belirlendi:
1. Bölge: Ahmet Şahin, 2. Bölge: Yunus Yıldırım, 3. Bölge: İbrahim Çınar, 4. Bölge: Sebahattin Şahin, 5. Bölge: Ali Zağlı, 6. Bölge: Hikmet Öksüzoğlu, 7. Bölge: Ziya Çetin, 8. Bölge: Mustafa Kamil Abitoğlu.