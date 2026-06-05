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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Ticaret Bakanı Ömer Bolat: Çevre dostu ticaret uygulamalarını teşvik etmeyi sürdürüyoruz

        Ticaret Bakanı Ömer Bolat: Çevre dostu ticaret uygulamalarını teşvik etmeyi sürdürüyoruz

        Ticaret Bakanı Ömer Bolat, yeşil dönüşümün ekonomik kalkınmanın yeni rotası olduğunu belirtti. Sıfır atık yaklaşımının yalnızca atık yönetimi alanında değil, tüm süreçlerde sürdürülebilir kalkınma anlayışının öncülük ettiğini belirten Bolat, "sürdürülebilir üretimi ve çevre dostu ticaret uygulamalarını teşvik etmeyi sürdürüyoruz" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05 Haziran 2026 - 10:19 Güncelleme:
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        "Çevre dostu ticaret uygulamalarını teşvik etmeyi sürdürüyoruz"

        Ticaret Bakanı Ömer Bolat, yeşil dönüşümün yalnızca doğayı korumaya yönelik bir adım değil, aynı zamanda ekonomik büyüme ve üretim anlayışını yeniden şekillendiren bir süreç olduğunu ifade etti.

        Bolat, NSosyal hesabından 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla yaptığı paylaşımda, çevrenin korunmasının, doğal kaynakların sürdürülebilir şekilde kullanılmasının ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakılmasının, insanlığın müşterek sorumluluğu olduğunu belirtti.

        "Türkiye Yüzyılı" vizyonu doğrultusunda ekonomik kalkınmayı çevresel sürdürülebilirlikle ele aldıklarını bildiren Bolat, üretimden ticarete, yatırımdan ihracata kadar her alanda yeşil dönüşümü destekleyen politikaları kararlılıkla hayata geçirdiklerini aktardı.

        Bolat, Sıfır Atık Projesi'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde küresel ölçekte örnek bir çevre hareketine dönüştüğünü belirterek, projenin, kaynakların verimli kullanılması, israfın önlenmesi ve çevre bilincinin toplumun tüm kesimlerinde güçlendirilmesi bakımından Türkiye'nin yeşil dönüşüm vizyonuna önemli katkılar sunduğunun altını çizdi.

        "YEŞİL DÖNÜŞÜM ÇEVRESEL BİR TERCİH DEĞİL"

        Sıfır atık yaklaşımının yalnızca atık yönetimi alanında değil, üretimden tüketime, ticaretten sanayiye kadar tüm süreçlerde sürdürülebilir kalkınma anlayışının yerleşmesine öncülük ettiğini belirten Bolat, şunları kaydetti:

        "Bu çerçevede, Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı başta olmak üzere küresel dönüşüm süreçlerine uyum amacıyla iş dünyamızın rekabet gücünü artıracak adımları atarken, enerji verimliliğini, döngüsel ekonomiyi, sürdürülebilir üretimi ve çevre dostu ticaret uygulamalarını teşvik etmeyi sürdürüyoruz. Yeşil dönüşüm artık yalnızca çevresel bir tercih değil, ticaretin, üretimin ve kalkınmanın yeni istikametidir. Türkiye olarak çevreyi koruyan, kaynaklarını etkin kullanan ve sürdürülebilir kalkınmayı esas alan politikalarımızla, kamu-özel sektör işbirliği içinde ülkemizi geleceğin rekabet koşullarına hazırlamaya devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin öncülük ettiği Sıfır Atık vizyonuyla güç kazanan yeşil dönüşüm hamlemizin Türkiye Yüzyılı hedeflerimize ve ortak geleceğimize değer katmasını diliyorum."

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