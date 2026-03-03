TikTok Live ekonomisinde yeni iş modeli: Ajanslar yayıncıdan değil performanstan kazanıyor

Küresel ölçekte canlı yayın pazarının yıllık büyüme hızının %20’nin üzerinde seyrettiği tahmin edilirken, TikTok Live’ın bu büyümede en hızlı pay kazanan platformlardan biri olduğu görülüyor.

Türkiye’de ise canlı yayın gelirlerinin, sosyal medya içerik üreticisi toplam gelirleri içindeki payı son iki yılda belirgin şekilde arttı. Sektör tahminlerine göre 2025 itibarıyla Türkiye’de canlı yayın kaynaklı içerik üretici gelirlerinin toplam içerik ekonomisinin yaklaşık dörtte birine yaklaşması bekleniyor.

REKLAM

Bu dönüşümün merkezinde ajans modeli bulunuyor. Bu yapının Türkiye’deki örneklerinden biri olan Play Studio'nun verdiği bilgilere göre TikTok ekosisteminde ajanslar; bünyesindeki yayıncıların aylık aktif yayın süresi, yayın başına ortalama izlenme süresi, topluluk kurallarına uyum oranı ve platform içi kalite puanlamaları üzerinden değerlendiriliyor.

Bu değerlendirme, ajansın platform tarafından aldığı teşvik ve gelir seviyesini doğrudan etkiliyor.

Sektörde giderek daha görünür hale gelen bu iş modeli, ajansları yayıncı bulma yarışından çok, yayıncı performansı artırma yarışına yönlendiriyor.