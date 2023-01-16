TikTok'tan yeni özellik! Bu hamlesi çok ses getirecek!

Sosyal medya kullanıcılarının en çok vakit geçirdiği uygulamalardan biri olan TikTok, abonelerinin hayat kalitesini arttıracak yeni bir özellik üstünde denemeler yapıyor. Uygulama kurucularının onayından geçecek olan yenilik, kullanıcıların uyku düzenini toparlamaya yönelik olacak.