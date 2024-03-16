Çinli sosyal medya platformu TikTok'un ABD'de verdiği yaşam mücadelesi gündemin üst sıralarındaki yerini koruyor.

TikTok'un ülkede yasaklanmaya çalışmasının birkaç sebebi olsa da, buz dağının görünen kısmı 'ulusal güvenlik' tehdidi olması şeklinde. Fakat, uygulama ilgili veriler, bunun başka bir sebebi olabileceğini de gösteriyor.

TikTok en başlarda sadece eğlence amaçlı kullanılan bir uygulama iken, son dönemlerde haber takibi amacıyla da kullanılıyor.

Öyle ki, 30 yaş altı Amerikalı yetişkinlerin üçte biri TikTok’u sadece eğlence değil, aynı zamanda haber kaynağı olarak görüyor.

HABER TAKİBİ İÇİN DAHA ÇOK KULLANILIYOR

Bu durum 3 yıl içinde iyice görünür hale gelmiş durumda.

Pew Research verilerine göre, 2020 yılında TikTok kullanıcılarının yüzde 22'si uygulaması haber amaçlı kullanırken, 2023'te ise bu oran yüzde 43'e çıktı.

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Aynı dönemde, diğer uygulamaların haber takibi amacıyla kullanılma oranı ise azaldı.

Örneğin, 2020'de Twitter kullanıcılarının yüzde 59'u uygulamayı haber amaçlı kullanıyordu, fakat bu oran 2023'te yüzde 53'e geriledi. 2020 yılında Facebook kullanıcılarının yüzde 54 haberleri uygulamada takip ederken, 2023'te bu oran yüzde 43'e düştü.