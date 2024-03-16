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        Haberler Ekonomi Teknoloji Tiktok ABD'de neden yasaklanıyor? TikTok'un yasaklanma girişiminin perde arkası - Teknoloji Haberleri

        TikTok'un yasaklanma girişiminin perde arkası

        ABD'de 'ulusal güvenlik' endişeleri ile yasaklanmaya çalışılan Çinli sosyal medya platformu TikTok ile ilgili yeni bir gerçek ortaya çıktı. 170 milyon Amerikalının kullandığı uygulama, haber takibi amacıyla her geçen gün daha çok tercih ediliyor. Öyle ki, 2020-2023 arasında, TikTok üzerinden haberleri takip eden kullanıcıların oranı artarken, Twitter ve Facebook gibi platformlarda ise azalma dikkat çekiyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.03.2024 - 11:34 Güncelleme: 16.03.2024 - 12:45
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        Yasaklanma girişiminin perde arkası
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        Çinli sosyal medya platformu TikTok'un ABD'de verdiği yaşam mücadelesi gündemin üst sıralarındaki yerini koruyor.

        TikTok'un ülkede yasaklanmaya çalışmasının birkaç sebebi olsa da, buz dağının görünen kısmı 'ulusal güvenlik' tehdidi olması şeklinde. Fakat, uygulama ilgili veriler, bunun başka bir sebebi olabileceğini de gösteriyor.

        TikTok en başlarda sadece eğlence amaçlı kullanılan bir uygulama iken, son dönemlerde haber takibi amacıyla da kullanılıyor.

        Öyle ki, 30 yaş altı Amerikalı yetişkinlerin üçte biri TikTok’u sadece eğlence değil, aynı zamanda haber kaynağı olarak görüyor.

        HABER TAKİBİ İÇİN DAHA ÇOK KULLANILIYOR

        Bu durum 3 yıl içinde iyice görünür hale gelmiş durumda.

        Pew Research verilerine göre, 2020 yılında TikTok kullanıcılarının yüzde 22'si uygulaması haber amaçlı kullanırken, 2023'te ise bu oran yüzde 43'e çıktı.

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        Aynı dönemde, diğer uygulamaların haber takibi amacıyla kullanılma oranı ise azaldı.

        Örneğin, 2020'de Twitter kullanıcılarının yüzde 59'u uygulamayı haber amaçlı kullanıyordu, fakat bu oran 2023'te yüzde 53'e geriledi. 2020 yılında Facebook kullanıcılarının yüzde 54 haberleri uygulamada takip ederken, 2023'te bu oran yüzde 43'e düştü.

        Rakamlar, ABD merkezli sosyal medya uygulamalarının, haber takibi konusunda kullanıcılarının TikTok'a kaptırmaya başladığını gösteriyor.

        Dolayısı ile, ABD'de TikTok'u engellemeye yönelik yürütülen sürece bir de bu pencereden bakmakta fayda var. TikTok olayında buz dağının suyun altında kısmının yukarıdaki rakamlar olduğu da söylenebilir.

        YA SATACAK YA DA YASAKLANACAK

        Ülkede 170 milyon kullanıcısı bulunan sosyal medya platformunun yasaklanması tartışılırken, ABD Temsilciler Meclisi, 'ulusal güvenlikle ilgili sorun oluşturduğu' iddiasıyla ülkede TikTok'un yasaklanmasının önünü açan yasa tasarısını kabul ederek Senato'ya gönderdi.

        ABD: Ya satacak ya yasaklanacak!
        ABD: Ya satacak ya yasaklanacak! Haberi Görüntüle

        Temsilciler Meclisi'nde yapılan oylamada, 352 "evet" oyuna karşı, 65 "hayır" oyu alan 'Amerikalıları Yabancı Düşmanlarca Kontrol Edilen Uygulamalardan Koruma Yasası' başlıklı tasarı, TikTok'un Çinli ana ortağı ByteDance şirketinin firmayı satmasını, aksi takdirde TikTok'un ilgili uygulama marketlerinden 5 ay süreyle veya tamamen yasaklanmasını öngörüyor.

        Gelişmeler üzerine, ABD Eski Hazine Bakanı Steven Mnuchin, ülkede "ulusal güvenlikle ilgili sorun oluşturduğu" iddiasıyla yasaklanma tehdidiyle karşı karşıya olan TikTok'u satın almak için bir yatırımcı grubu kuracağını bildirdi.

        ABD TikTok'u satın almak için harekete geçti
        ABD TikTok'u satın almak için harekete geçti Haberi Görüntüle

        Dünyanın en çok indirilen uygulamalarından biri TikTok, farklı coğrafyalarda da çeşitli kısıtlamalar ile karşı karşıya. Fakat, ABD'de devam eden süreç, uygulamanın kaderi açısından daha çok dikkat çekiyor. Zira, ABD yönetiminin Çinli uygulama hakkında vereceği karar, diğer ülkelere de örnek olabilir.

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