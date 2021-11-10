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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Trendyol, tüm Türkiye’den binlerce coğrafi işaretli ürünün dahil olduğu Yöresinden Ürünler Programı’nı başlattıklarını duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre, Trendyol, ülkemiz topraklarına özgü ve Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenmiş coğrafi işaretli ürünleri Trendyol Yöresinden Ürünler butiğinde tüketicilerle buluşturuyor. Coğrafi işaretli ürünlere sahip çıkarak Anadolu’daki üreticilere ve yerel üretime destek veren Trendyol, pazarlama, finans, operasyon ve eğitime yönelik destekleriyle yerel üreticileri güçlendirmeyi hedefliyor.

Programa katılan coğrafi işaretli ürün satıcılarına, özel komisyon indirimi, reklam pazarlama desteği, operasyonel süreçlerde özel destek, Trendyol Akademi ile e-ticaret eğitimleri, kurumsal anlaşmalı fiyatlar üzerinden kargo gönderimi ve her bir satıcıya özel atanan e-ticaret danışmanları aracılığıyla imkanlar sunuluyor. Ayrıca, programa katılan satıcıların Trendyol KOBİ Destek paketinden de yararlanabildikleri bildirildi.

'KALKINMA VE İSTİHDAMI ARTIRIYOR'

Ürünlerin coğrafi işaretini tescil ettirerek katma değerlerini artırmak ve yeni pazarlara açılmalarını sağlamak için çalıştıklarını belirten Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, "Yerel olana rağbetin arttığı bir çağdayız. 1996 yılından bugüne kadar, toplam 921 ürünümüz coğrafi işaret alarak tescillendi. Yörede üretilen ürünlerin daha geniş pazarlara açılması bölgesel kalkınmayı ve istihdamı da artırıyor. Üreticilerimizin kendilerine yeni ve hızlı bir pazarlama ve dağıtım kanalı oluşturması için Trendyol ile bir işbirliği başlatıyoruz. TOBB ve Trendyol Yöresinden Ürünler Programı ile yöresel ve coğrafi işaretli ürünlerin Türkiye’nin dört bir yanına satılması mümkün olacak" bilgisini verdi.

'COĞRAFİ İŞARETLİ ÜRÜNLERİ TÜM TÜRKİYE İLE BULUŞTURUYORUZ'

Trendyol Grubu Başkanı Çağlayan Çetin de, "Trendyol'un satıcılarının yüzde 98'i yerli şirketlerden oluşuyor. Platformumuz üzerinden satılan ürünlerin ise yüzde 72'si Türkiye'de üretiliyor. 14 bin satıcı Trendyol ile çalışmaya başladıktan sonra yeni bir ürünü Türkiye'de üretti veya ürettirdi. Özellikle Anadolu illeri Trendyol'dan her geçen gün daha fazla faydalanıyor. Türkiye’nin her yerindeki KOBİ’leri ve esnafı milyonlarca müşteriyle bir araya getirerek sürdürülebilir bölgesel kalkınmayı da destekliyoruz. Türkiye’nin 81 ilindeki milyonlarca tüketicimiz artık ihtiyaç duydukları coğrafi işaretli ürünlere yöresinden tek tıkla ulaşabiliyor. Bu yolla sürdürülebilir kalkınmaya ve ürünün gerçek sahibi olan üreticilerin gelirlerinin artmasına da katkı sağlıyoruz" dedi.