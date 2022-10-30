Yerli otomobil Togg özellikleri

DIŞ TASARIMDAKİ DEĞİŞİKLİKLER SINIRLI

Habertürk'ten Yiğitcan Yıldız'ın haberine göre; Togg'un ilk modeli olan C segment SUV'un dış tasarımından başlayacak olursak, otomobilin ön farlarının 2019'da sergilenen konsept modele göre daha farklı olarak tasarlandığı dikkat çekiyor. Ayrıca arka stop grubundaki ledlerin de daha belirgin hale getirildiği görülüyor.

Otomobile eklenen cam tavan da, bir diğer yenilik olarak göze çarpıyor.

Dış tasarım olarak konsept otomobil ile çok büyük oranda aynı kalan üretim versiyonun, iç mekanında ise bir takım yeni detaylar yer alıyor.

En başta yeni bir direksiyon simidine yer verilen araçta, bu direksiyon üzerindeki dokunmatik kumandalardan aracın multimedya sistemi ve hız sabitleme gibi fonksiyonları kontrol edilebiliyor.