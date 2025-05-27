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        Haberler Spor Futbol Topçular Kulübü'nün 2. bölümü yayında! - Futbol Haberleri

        Topçular Kulübü'nün 2. bölümü yayında!

        Yaratıcı içerikleriyle sporseverlerin beğenisini kazanan HT Spor Youtube kanalının yeni içeriği 'Ömer Özcan ile Topçular Kulübü'nün 2. bölümü yayında. İkinci programın konuğu şampiyon Kocaelispor'un oyuncuları Oğulcan Çağlayan, Mehmet Yılmaz, Tarkan Serbest, Yunus Emre Gedik ve Ahmet Oğuz oldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.05.2025 - 16:38 Güncelleme: 27.05.2025 - 16:38
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        Topçular Kulübü'nün 2. bölümü yayında!
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        HT Spor Youtube'un yeni programı 'Ömer Özcan ile Topçular Kulübü'nün 2. bölümü yayında!

        Bu bölümün konukları, şampiyon Kocaelispor'un oyuncuları Oğulcan Çağlayan, Mehmet Yılmaz, Tarkan Serbest, Yunus Emre Gedik ve Ahmet Oğuz oldu.

        Oyuncularla Kocaelispor Brunga Tesisleri'nde buluşan Ömer Özcan, şampiyonlara çeşitli oyunlarda meydan okudu.

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