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        Haberler Spor Motor Sporları MotoGP Toprak Razgatlıoğlu, MotoGP'nin Çekya'daki sprint yarışında 11. oldu

        Toprak Razgatlıoğlu, MotoGP'nin Çekya'daki sprint yarışında 11. oldu

        Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Çekya'da gerçekleştirilen MotoGP Dünya Şampiyonası'nın dokuzuncu ayağının sprint yarışında 11. oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20 Haziran 2026 - 17:29 Güncelleme:
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        Razgatlıoğlu, sprint yarışında 11. oldu!

        Çekya'da gerçekleştirilen MotoGP Dünya Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcu Toprak Razgatlıoğlu, organizasyonun dokuzuncu ayağındaki sprint yarışını 11. sırada tamamladı.

        Brno kentiyle aynı adı taşıyan 5,4 kilometrelik pistte 21 tur üzerinden yapılan yarışın sprint turunda, 18:55.527'lik derece elde eden Ducati Lenovo Team takımının İtalyan sürücüsü Francesco Bagnaia birinci sırayı aldı.

        Prima Pramac Yamaha adına yarışan Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, sprint yarışını 11. sırada bitirdi.

        MotoGP'nin Çekya ayağında ana yarış yarın TSİ 15.00'te gerçekleştirilecek.

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