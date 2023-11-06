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        Haberler Spor Futbol Tottenham Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Tottenham Chelsea derbisi... - Futbol Haberleri

        Tottenham Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

        İngiltere Premier Lig'de 11. haftanın kapanış maçında ezeli rakipler Tottenham ve Chelsea karşı karşıya geliyor. Büyük bir heyecana sahne olması beklenen zorlu mücadelede Tottenham liderliğini sürdürmek, Chelsea ise kötü gidişatına son vermek istiyor. İşte, Tottenham Chelsea maçı ile ilgili bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.11.2023 - 13:49 Güncelleme: 06.11.2023 - 13:49
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        Tottenham Chelsea maçı için beklenen gün geldi çattı. Avrupa futbolunda Pazartesi gününün sonucu en çok merak edilen karşılaşmasında iki Londra ekibi derbide kozlarını paylaşacak. İşte, futbolseverlerin heyecanla beklediği karşılaşmanın başlama saati, yayıncı kanalı ve muhtemel 11'leri...

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        TOTTENHAM CHELSEA MAÇI NE ZAMAN?

        Tottenham Chelsea maçı bugün saat 23:00'de başlayacak ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

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        TOTTENHAM MUHTEMEL 11

        Vicario; Porro, Romero, Van de Ven, Udogie; Sarr, Bissouma, Maddison; Kulusevski, Johnson, Son

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        CHELSEA MUHTEMEL 11

        Sanchez; James, Silva, Colwill, Cucurella; Caicedo, Fernandez; Palmer, Gallagher, Sterling; Jackson.

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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