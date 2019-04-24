Kompakt hafif ticari segmentinin yeni oyuncusu Japonya'dan geldi.
Toyota'nın hafif ticari modeli Proace City, İngiltere’de gerçekleştirilecek 2019 Ticari Araçlar Fuarı’nda dünya lansmanı ile ilk kez gösterilecek.
Proace City'nin Avrupa’daki satışına ise 2020’nin başında başlayacak.
4.4 metre ve 4.7 metre olmak üzere iki farklı uzunlukta satışa sunulacak araç, yolcu taşıyabilen versiyonlarında 5 veya 7 koltuklu olarak tercih edilebiliyor.
Proace City’nin yükleme kapasitesi ise kısa modelde 3.3 metreküp ve uzun versiyonda da 4.3 metreküp olarak açıklanıyor.
Toyota'dan yapılan açıklamda, Proace City’nin motor seçenekleri arasında 75-130 HP güçlere sahip benzinli ve dizel motorlar yer alacağı belirtildi.
Araçta, 5-6 ileri manuel veya 8 ileri otomatik şanzıman seçenekleri sunulacak.
Camlı van ve panel van versiyonları ile satın alınabilecek modelde, sınıfındaki rakiplerinden farklı olarak ortadaki yolcu koltuğunun döndürülerek masaya dönüştürülebildiği belirtildi.
Proace City'nin donanımları arasında da, sekiz inçlik dokunmatik ekran, navigasyon, sesli komut, cama yansıtmalı gösterge ekranı gibi özellikler yer alıyor.
Toyota'nın hafif ticari aracında, hem camlı van hem de panel van versiyonlarında ön çarpışma önleyici sistem, trafik işaretleri tanıma sistemi, şerit takip asistanı, adaptif hız sabitleme sistemi ve sürücü yorgunluk uyarı sistemi gibi özellikler sunuluyor.
Toyota'nın PSA grubuyla yaptığı anlaşma sonucu geliştirilen Proace City, Peugeot Expert ve Citroen Jumpy ile kardeş model olarak satışa sunulacak.
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