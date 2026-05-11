Toyota'ya 4.3 milyar dolarlık savaş faturası

Japon otomotiv devi Toyota, İran savaşı nedeniyle bu mali yılda yaklaşık 4.3 milyar dolarlık ek maliyetle karşı karşıya kalacağını açıkladı. Şirket, savaşın küresel ekonomiye etkilerine ilişkin şimdiye kadarki en dikkat çekici uyarılardan birini yaparken, artan maliyetlerin hibrit araçlara yönelik güçlü talebi gölgede bıraktığını bildirdi.

Toyota, cuma günü açıkladığı bilançosunda çeyreklik kârının yaklaşık yüzde 50 gerilediğini duyurdu. Şirket, yeni başlayan mali yılda faaliyet kârının da yaklaşık yüzde 20 düşmesini bekliyor. Artan enerji ve hammadde maliyetlerinin yanı sıra tedarik zincirindeki aksaklıklar, kârlılık üzerindeki baskının temel nedenleri arasında gösterildi.

Reuters'ın haberine göre, Toyota Muhasebe Grup Direktörü Takanori Azuma, 4.3 milyar dolarlık etkinin büyük bölümünün yükselen hammadde maliyetlerinden kaynaklandığını söyledi. Azuma, kalan kısmın ise teslimat gecikmeleri ve satış hacimlerindeki düşüşten oluştuğunu belirtti.

Azuma, İran savaşının etkilerinin yakıt giderlerinden lojistik maliyetlerine, boya ve üretimde kullanılan diğer malzemelerin fiyatlarına kadar birçok alanda hissedildiğini ifade etti.

HİBRİT SATIŞLARI 5 MİLYON BARAJINI AŞACAK

Toyota, hibrit araç satışlarının bu yıl ilk kez 5 milyon adedi aşmasını beklediğini açıkladı. Ancak şirket, enerji fiyatlarındaki yükselişin yakıt tasarruflu araçlara ilgiyi artırmasına rağmen, bunun artan maliyet baskılarını telafi etmeye yetmediğini vurguladı.

Şirketin açıkladığı zarar tahminleri, şimdiye kadar birçok büyük şirketin verdiği öngörülerin üzerinde gerçekleşti. Toyota’nın, grup tedarikçilerinin karşı karşıya kaldığı maliyet artışlarını üstlenme taahhüdü de şirket üzerindeki yükü artırıyor.

Toyota’nın 31 Mart’ta sona eren üç aylık dönemde faaliyet kârı 1.1 trilyon yenden 569.4 milyar yene geriledi. Bu sonuç, şirketin son üç yıldan uzun süredir açıkladığı en düşük çeyreklik faaliyet kârı oldu.

Şirket, mevcut mali yıl için 3 trilyon yen faaliyet kârı hedefi açıkladı. Bu rakam, LSEG anketine katılan 23 analistin 4.59 trilyon yenlik beklentisinin oldukça altında kaldı. Açıklamanın ardından Toyota hisseleri günü yaklaşık yüzde 2.2 düşüşle tamamladı.

YENİ CEO'NUN İLK SINAVI

Sonuçlar, yeni CEO Kenta Kon döneminde açıklanan ilk bilanço oldu. Daha önce şirketin finans şefliği görevini yürüten Kon, maliyet kontrolü konusundaki yaklaşımıyla tanınıyor.

Kon, Toyota’nın israf kalemlerini tek tek belirlemeye devam edeceğini belirterek, zorlu koşullara rağmen yaklaşık 24 milyar dolarlık kâr yaratabilecek kapasiteye sahip olduklarını söyledi.

Toyota ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump döneminde uygulanan gümrük tarifelerinin şirkete geçen mali yılda 1.4 trilyon yen maliyet yarattığını açıkladı.

Artan enerji fiyatları ve ticaret tarifeleri, küresel otomotiv sektöründeki baskıyı artırırken, Çinli üreticilerin yükselişi de sektördeki rekabeti derinleştiriyor.

Volkswagen CEO’su Oliver Blume da bu hafta yaptığı açıklamada, tarifelerin Alman otomotiv üreticisinin faaliyet kârı üzerinde yıllık yaklaşık 5 milyar euroluk yük oluşturduğunu söyledi.