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Trabzon yerel basınında Göztepe galibiyetinin yankıları

Trabzon'da yerel gazeteler, Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Göztepe'yi 3-1 yenen Trabzonspor'a övgü yağdırdı

Trabzonspor

Karadeniz gazetesi, ilk sayfasında bordo-mavililerin gol sevinci yaşadığı fotoğrafı ile "Fırtına şampiyonluğa adım adım gidiyor" başlığını kullandı. Gazete, son sayfasında ise "Şampiyonluk yolunda dev bir adım daha attık" başlığına yer verdi.

Karadeniz'de Son Nokta gazetesi de ilk sayfasında "Fırtına şampiyonluğa koşuyor" ve arka sayfasında "8. şampiyonluk için kaldı 7 final maçı", "Meşaleleri yakın şampiyonluk yakın" başlıkları ile galibiyeti okuyucularına duyurdu.

Karadeniz'den Günebakış gazetesi ise ilk sayfasında " Trabzonspor şampiyon gibi döndü", son sayfasında "Bordo mavililer, 3 aylık aranın ardından fırtına gibi geri döndü" başlığıyla sunduğu galibiyet haberinde, "Trabzonspor göz kamaştırıyor", "Geliyor şampiyonluk geliyor" ifadelerine yer verdi.

Kuzey Ekspres gazetesi ilk sayfasında "Şampiyonluğa 7 kaldı", arka sayfasında ise "İzmir'in dağlarında çiçekler değil goller açtı", "Fırtına kaldığı yerden" başlıklarını kullandı.

Taka gazetesi de ilk sayfasında "Trabzonspor lige verilen aranın ardından şampiyonluk yolunda bir 3 puan daha aldı", "Bu fırtınayı çok özledik" başlığını kullandığı galibiyete ilişkin haberini, arka sayfasında "Trabzonspor, Göztepe'yi Nwakaeme, Ekuban ve Abdulkadir Ömür'ün golleriyle devirdi", "Hakemlere dağmen 3-1", "8. şampiyonluk gelecek" başlıklarıyla okuyucularına aktardı.

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