Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Bakan Bak’ı ziyaret etti Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ve Asbaşkan Zeyyat Kafkas, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ı ziyaret etti

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ziyarette yaptığı konuşmada, “Türk sporunun gelişmesine büyük katkı sağlayan, her zaman sporun ve sporcunun yanında olan Bakanımız Dr. Osman Aşkın Bak'a şükranlarımı sunuyorum. Değerli bakanımıza ayrıca bizlere karşı gösterdiği hassasiyeti, çözüm odaklı yaklaşımı ve yakın ilgisi nedeniyle de teşekkür ediyorum” dedi.

Başkan Ertuğrul Doğan tarafından bordo-mavili forma hediye edilen Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.