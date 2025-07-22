Trabzonspor'da Batista Mendy'e İspanya'dan talip!
Transferde ince eleyip sık dokuyan Trabzonspor'da ayrılacak oyuncular da merak ediliyor. Fransız basını, bordo-mavililerin orta sahası Batista Mendy için İspanya'dan talip çıktığını yazdı.
Giriş: 22.07.2025 - 09:46 Güncelleme: 22.07.2025 - 09:46
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Trabzonspor, önümüzdeki sezon için kadrosunu güçlendirecek hamleler yapmak istiyor.
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Bordo-mavililerde orta sahanın dinamosu haline gelen Batista Mendy için ise Fransız basını çarpıcı bir iddia ortaya attı.
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SEVILLA İLGİLENİYOR
L'Equipe'in haberine göre; La Liga ekiplerinden Sevilla, Fransız orta sahayla ilgileniyor.