Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Yönetim kurulu üyeliğinden istifa eden Sayın Önder Bülbüloğlu'ndan boşalan yönetim kurulu üyeliğine tüzüğümüzün ilgili maddesi gereğince 1'inci yedek üye Zafer Göktaş'ın getirilmesine karar verilmiştir." ifadesi yer aldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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