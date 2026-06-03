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        Haberler Spor Futbol Transfer Süper Lig Trabzonspor Trabzonspor'da Oleksandr Zubkov, AEK'ya transfer oldu!

        Trabzonspor'da Oleksandr Zubkov, AEK'ya transfer oldu!

        Trabzonspor, 29 yaşındaki Ukraynalı kanat oyuncusu Oleksandr Zubkov'un transferi için AEK ile anlaşmaya varıldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03 Haziran 2026 - 16:19 Güncelleme:
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        Trabzonspor ayrılığı açıkladı!

        Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da, bir de ayrılık yaşandı.

        Bordo-mavililer 29 yaşındaki Ukraynalı kanat oyuncusu Oleksandr Zubkov'un AEK'ya transfer olduğunu açıkladı.

        AYRILIK KAP'A BİLDİRİLDİ

        Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Oleksandr Zubkov'un, AEK Kulübü'ne kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; AEK Kulübü, Kulübümüze, sözleşme fesih bedeli olarak 4.000.000.-EUR ödeme yapacaktır. Ayrıca; AEK, Kulübümüze, şarta bağlı bonus olarak 500.000.-EUR ile futbolcunun bir başka kulübe transferinin gerçekleşmesi halinde elde edilecek net transfer bedelinin %10'unu ödeyecektir." denildi.

        2025 yazında 6 milyon Euro'ya transfer edilen Zubkov, bordo-mavililerde 37 maça çıkarken 4 gol - 12 asistlik katkı sağladı ve 2 bin 579 dakika sahada kaldı.

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