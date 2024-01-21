Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Trabzonspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Trabzonspor-Galatasaray derbi maçı hangi kanalda? - Futbol Haberleri

        Trabzonspor-Galatasaray maçı ne zaman? Trabzonspor-Galatasaray maçı hangi kanalda?

        Galatasaray, Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşı karşıya geliyor. İki takım arasında ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı Galatasaray 2-0 kazanmıştı. Zorlu maç öncesinde iki takımın eksikleri ve Trabzonspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta oynanacağı futbolseverlerin gündemini meşgul etmeye başladı. İşte Trabzonspor-Galatasaray derbi maçının oynanacağı tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.01.2024 - 01:02 Güncelleme: 21.01.2024 - 01:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Trabzonspor-Galatasaray maçı için nefesler tutuldu. Kıran kırana geçmesi beklenen maç öncesinde iki takımda eksikler dikkat çekerken, zorlu mücadele ligin zirvesini doğrudan ilgilendiyor. Ligin 21. haftasında 2. sırada yer alan Galatasaray, ile Trabzonspor'u karşı karşıya getirecek mücadelede Abdulkadir Bitigen düdük çalacak. Peki, "Trabzonspor-Galatasaray maçı ne zaman? Trabzonspor-Galatasaray maçı hangi kanalda?" İşte detaylar...

        2

        TRABZONSPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA ?

        Trabzonspor - Galatasaray maçı 21 Ocak Pazar günü saat 19:00'da oynanacak.

        3

        TRABZONSPOR - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

        Trabzonspor - Galatasaray maçı beIN Sports 1 ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.

        4

        TAKIMDA 3 EKSİK

        Galatasaray'da 3 futbolcu, Trabzonspor maçının kadrosunda yer alamayacak.

        Geçirdiği ameliyat sonrası tedavisine devam edilen Sergio Oliveira ile Afrika Kupası'nda mücadele eden ülkelerinin milli takımlarında yer alan Hakim Ziyech ve Cedric Bakambu, yarınki maçta görev yapamayacak.

        Sarı-kırmızılı takımda Abdülkerim Bardakcı ve Davinson Sanchez, müsabaka öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

        Galatasaray'da takımla çalışmalara başlayan Arjantinli futbolcu Mauro Icardi'nin Trabzonspor maçının kadrosunda yer alıp alamayacağına bugün yapılacak son antrenmanda karar verilecek.

        Galatasaray'da sakatlığı geçen savunma oyuncusu Davinson Sanchez, Trabzonspor maçının kadrosunda yer alacak.

        5

        DEPLASMANDAKİ SON İKİ MAÇINDA BERABERE KALDI

        Galatasaray, Süper Lig'de deplasmanda oynadığı son iki karşılaşmada galibiyete ulaşamadı.

        Sarı-kırmızılı takım, konuk olarak çıktığı son iki müsabakada Fenerbahçe ile 0-0, EMS Yapı Sivasspor ile de 1-1 berabere kaldı.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Şişli'de görünmez kaza
        Şişli'de görünmez kaza
        İki aile arasında 'muhtar adaylığı' kavgası: 9 yaralı
        İki aile arasında 'muhtar adaylığı' kavgası: 9 yaralı
        Pendik faciası!
        Pendik faciası!
        Otomobil park halindeki TIR'a çarptı: 2 ölü
        Otomobil park halindeki TIR'a çarptı: 2 ölü
        ABD'de Paterson Büyük Şelalesi kısmen dondu
        ABD'de Paterson Büyük Şelalesi kısmen dondu
        İran'dan İsrail'e: Saldırıya karşılık verme hakkımızı saklı tutuyoruz
        İran'dan İsrail'e: Saldırıya karşılık verme hakkımızı saklı tutuyoruz
        Edirne'de kaza: 11 yaralı
        Edirne'de kaza: 11 yaralı
        Pendik yenilgisi sürpriz olmadı!
        Pendik yenilgisi sürpriz olmadı!
        Muş Barosu'ndan kritik açıklama
        Muş Barosu'ndan kritik açıklama
        İki ileri bir geri!
        İki ileri bir geri!
        AK Parti'nin İstanbul ilçe belediye başkan adayları belli oluyor
        AK Parti'nin İstanbul ilçe belediye başkan adayları belli oluyor
        Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda
        Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda
        Abdülkadir Ömür'e sürpriz talip!
        Abdülkadir Ömür'e sürpriz talip!
        Almanya'da çiftçi krizi bitmiyor
        Almanya'da çiftçi krizi bitmiyor
        'Camide darp' iddiasına inceleme
        'Camide darp' iddiasına inceleme
        Kasımpaşa farka koştu!
        Kasımpaşa farka koştu!
        Kadınların başrolde olduğu 15 komedi filmi
        Kadınların başrolde olduğu 15 komedi filmi
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu