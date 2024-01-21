Trabzonspor-Galatasaray maçı ne zaman? Trabzonspor-Galatasaray maçı hangi kanalda?
Galatasaray, Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşı karşıya geliyor. İki takım arasında ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı Galatasaray 2-0 kazanmıştı. Zorlu maç öncesinde iki takımın eksikleri ve Trabzonspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta oynanacağı futbolseverlerin gündemini meşgul etmeye başladı. İşte Trabzonspor-Galatasaray derbi maçının oynanacağı tarih...
Trabzonspor-Galatasaray maçı için nefesler tutuldu. Kıran kırana geçmesi beklenen maç öncesinde iki takımda eksikler dikkat çekerken, zorlu mücadele ligin zirvesini doğrudan ilgilendiyor. Ligin 21. haftasında 2. sırada yer alan Galatasaray, ile Trabzonspor'u karşı karşıya getirecek mücadelede Abdulkadir Bitigen düdük çalacak. Peki, "Trabzonspor-Galatasaray maçı ne zaman? Trabzonspor-Galatasaray maçı hangi kanalda?" İşte detaylar...
TRABZONSPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA ?
Trabzonspor - Galatasaray maçı 21 Ocak Pazar günü saat 19:00'da oynanacak.
TRABZONSPOR - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Trabzonspor - Galatasaray maçı beIN Sports 1 ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.
TAKIMDA 3 EKSİK
Galatasaray'da 3 futbolcu, Trabzonspor maçının kadrosunda yer alamayacak.
Geçirdiği ameliyat sonrası tedavisine devam edilen Sergio Oliveira ile Afrika Kupası'nda mücadele eden ülkelerinin milli takımlarında yer alan Hakim Ziyech ve Cedric Bakambu, yarınki maçta görev yapamayacak.
Sarı-kırmızılı takımda Abdülkerim Bardakcı ve Davinson Sanchez, müsabaka öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Galatasaray'da takımla çalışmalara başlayan Arjantinli futbolcu Mauro Icardi'nin Trabzonspor maçının kadrosunda yer alıp alamayacağına bugün yapılacak son antrenmanda karar verilecek.
Galatasaray'da sakatlığı geçen savunma oyuncusu Davinson Sanchez, Trabzonspor maçının kadrosunda yer alacak.
DEPLASMANDAKİ SON İKİ MAÇINDA BERABERE KALDI
Galatasaray, Süper Lig'de deplasmanda oynadığı son iki karşılaşmada galibiyete ulaşamadı.
Sarı-kırmızılı takım, konuk olarak çıktığı son iki müsabakada Fenerbahçe ile 0-0, EMS Yapı Sivasspor ile de 1-1 berabere kaldı.