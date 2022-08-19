Trabzonspor Kopenhag rövanş maçı için heyecan başladı. Taraftarlar evlerinde oynanacak olan maç için bilet fiyatlarını sorgulamaya başladılar. Deplasmanda oynadıkları maçtan mağlubiyetle ayrılan Fırtına evinde maça hazır. Yaklaşan maç hakkında en çok sorulanlar "Trabzonspor Kopenhag maçı bilet fiyatları belli oldu mu? Trabzonspor Kopenhag maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? " soruları oldu. İşte haberin detayları...