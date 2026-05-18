        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Trabzonspor puanları Anadolu'da bıraktı

        Trabzonspor puanları Anadolu'da bıraktı

        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'de bu sezon zirve yarışının içinde kalmasına rağmen şampiyonluk yolunda en büyük darbeyi Anadolu kulüpleri karşısında yaşadığı puan kayıplarıyla aldı. Bordo-mavililer; Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray karşısında 10 puan kaybederken, Anadolu takımlarına tam 23 puan bıraktı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 18 Mayıs 2026 - 11:54 Güncelleme:
        Trendyol Süper Lig'i 69 puanla üçüncü sırada tamamlayan Trabzonspor, iyi başladığı sezonu kötü tamamladı. Son hafta sahasında Gençlerbirliği'ne 3-0 mağlup olan Karadeniz ekibi, özellikle son bölümlerde yaşadığı puan kayıplarıyla zirve yarışında ağır yara aldı.

        Evinde Galatasaray karşısında elde ettiği kritik galibiyetin ardından gelen 4 haftalık süreçte kaybedilen 9 puan, şampiyonluk umutlarını zora soktu.

        3 BÜYÜKLERLE BAŞA BAŞ MÜCADELE

        Sezon başında rakiplerine göre çok daha mütevazı bir bütçeyle planlı bir kadro yapılanmasına giden Trabzonspor; Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'a karşı önemli bir performans sergiledi. Bordo-mavililer, söz konusu rakipleriyle oynadığı 6 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucu 8 puan topladı. Karadeniz temsilcisi, yalnızca Fenerbahçe'den puan alamazken, Beşiktaş ve sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray'dan 4'er puan toplamayı başardı.

        KAYIPLAR ANADOLU TAKIMLARINA KARŞI GELDİ

        Trabzonspor'un sezonu zirvede tamamlayamamasındaki temel neden ise Anadolu kulüpleri karşısında yaşanan beklenmedik puan kayıpları oldu. Bordo-mavililer, 3 büyüklerin dışındaki rakiplerine karşı tam 23 puan kaybetti. Gençlerbirliği'ne 2 maçta da mağlup olan Trabzonspor, Alanyaspor ile oynadığı 2 karşılaşmadan da beraberlikle ayrıldı. Deplasmanda Konyaspor'a kaybeden bordo-mavililer; Samsunspor, Gaziantep FK, Antalyaspor, Başakşehir ve Göztepe karşısında bıraktığı puanlarla zirve yarışında avantajını kaybetti. Bordo-mavililer, Anadolu ekiplerine karşı yaşadığı puan kayıpları, sezonun sonucunu belirledi.

        Trabzonspor'un 3 büyükler dışında puan kaybettiği maçlar şöyle:

        İlk devre

        Trabzonspor: 1 - Samsunspor: 1 (2 puan) Trabzonspor: 1 - Gaziantep FK: 1 (2 puan) Trabzonspor: 1 - Alanyaspor: 1 (2 puan) Gençlerbirliği: 4 - Trabzonspor: 3 (3 puan)

        İkinci devre

        Antalyaspor: 1 - Trabzonspor: 1 (2 puan) Alanyaspor: 1 - Trabzonspor: 1 (2 puan) Trabzonspor: 1 - Başakşehir: 1 (2 puan) Konyaspor: 2 - Trabzonspor: 1 (3 puan) Trabzonspor: 1 - Göztepe: 1 (2 puan) Trabzonspor: 0 - Gençlerbirliği: 3 (3 puan)

        İsrail, Sumud Filosuna saldırdı
        Trump'tan İran'a: Anlaşmayı imzalamak için can atıyorlar
        Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        Enflasyonu aşamadı
        Göğsünden bıçaklandı... Hastanede 10. kattan düşüp öldü!
        Trump'tan Tahran'a yeni tehdit
        "Yeni yol haritasına ihtiyaç var"
        İBB'ye yeni operasyon: 57 gözaltı!
        Kırmızı halıda Bella Hadid şov!
        F.Bahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu!
        Dünyaca ünlü yıldızlarla buluştu
        Selektör katliamı! 3 kişiyi öldüren katil konuştu...
        16 yıl polisleri peşinden sürükleyen DNA skandalı
        Sinir kriziyle hastaneden çıkan baba, kazada hayatını kaybetti!
        Anne ve babasını öldürdü! Sorguda konuşmadı!
        "Dostluk yalanmış"
        Savaşın ilk ayında mevduat hareketi
        18-24 Mayıs haftalık burç yorumları
        Almanlar rotayı Amerika'ya kırdı
