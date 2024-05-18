Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Trabzonspor'un ilk resmi golünü atan Osman Türk, son yolculuğuna uğurlandı - Trabzonspor Haberleri

        Trabzonspor'un ilk resmi golünü atan Osman Türk, son yolculuğuna uğurlandı

        Trabzonspor'un ilk resmi golünü atan eski futbolcu ve divan kurulu üyesi Osman Türk, son yolculuğuna uğurlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2024 - 17:35 Güncelleme: 18.05.2024 - 17:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Osman Türk, son yolculuğuna uğurlandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Dün hayatını kaybeden 77 yaşındaki Türk'ün cenazesi, İskenderpaşa Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

        Cenaze namazına, Türk'ün ailesi ile Trabzon Büşükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Trabzonspor Divan Kurulu Başkanı Mahmut Ören, MHP Trabzon İl Başkanı Ömer Ayar, Eski Gençlik ve Spor Bakanı Faruk Nafiz Özak, Trabzonsporlu yöneticiler ve eski futbolcular ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

        Trabzonspor'un ilk resmi golünü atan isim olan Osman Türk, 1966 yılında kırmızı-beyaz Trabzonspor'da ilk kez forma giymiş, daha sonra ise 2 Ağustos 1967'de kurulan Trabzonspor Kulübü'nde 6 sezon boyunca oynamıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bahçeli'den dikkat çeken mesajlar
        Bahçeli'den dikkat çeken mesajlar
        Selen hemşirenin ölümünde flaş gelişme!
        Selen hemşirenin ölümünde flaş gelişme!
        Resmen Süper Lig'de
        Resmen Süper Lig'de
        Adli Tıp raporu çıktı! Berzeg'in ölüm nedeni...
        Adli Tıp raporu çıktı! Berzeg'in ölüm nedeni...
        Bacaklarını kaybeden çocuğun iyileşme hikayesi!
        Bacaklarını kaybeden çocuğun iyileşme hikayesi!
        Buruk'un kadrosu netleşiyor!
        Buruk'un kadrosu netleşiyor!
        Kartal'ın derbi 11'i!
        Kartal'ın derbi 11'i!
        Bu sahillere gece girişin cezası 387 bin TL
        Bu sahillere gece girişin cezası 387 bin TL
        Koreli kadınların ‘cam cilt’ sırları
        Koreli kadınların ‘cam cilt’ sırları
        Haftanın dikkat çekenleri
        Haftanın dikkat çekenleri
        Kalorisi düşük kahvaltı tarifleri
        Kalorisi düşük kahvaltı tarifleri
        21 yaşındaydılar... 2 gencin feci ölümü!
        21 yaşındaydılar... 2 gencin feci ölümü!
        İngiltere'nin ilk milyarder müzisyeni
        İngiltere'nin ilk milyarder müzisyeni
        Et tesisinde eziyet! 5 gözaltı
        Et tesisinde eziyet! 5 gözaltı
        Arat'tan teknik direktör açıklaması!
        Arat'tan teknik direktör açıklaması!
        Balkonda oyun oynuyordu... Böcek ısırdı Gökçe öldü!
        Balkonda oyun oynuyordu... Böcek ısırdı Gökçe öldü!
        Dekor duvar düğünde devrilmişti! İşte Efe'nin canı için istenen ceza!
        Dekor duvar düğünde devrilmişti! İşte Efe'nin canı için istenen ceza!
        İstanbul'da korkunç olay! Döve döve kaçırdılar!
        İstanbul'da korkunç olay! Döve döve kaçırdılar!
        Feci olay! Güneş enerjisi panelinde haşlandı!
        Feci olay! Güneş enerjisi panelinde haşlandı!
        Kaldırım taşıyla saldırıya uğramıştı! O taksici bir karar verdi!
        Kaldırım taşıyla saldırıya uğramıştı! O taksici bir karar verdi!