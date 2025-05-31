Trabzonspor'un kabus sezonu bitti!

Trabzonspor, Süper Lig’de 2024-25 sezonunda 38’inci hafta maçında deplasmanda Antalyaspor’u 2-0 mağlup ederek ligi 7'inci sırada tamamlandı. Sezona şampiyonluk ve Avrupa hedefi ile başlayan Trabzonspor, ortaya koyduğu olumsuz saha sonuçlarıyla beklentilerin altında kaldı. Türkiye Kupası finalinde de Galatasaray’a mağlup olarak art arda ikinci kez kupayı kaybeden Trabzonspor, taraftarlarına hayal kırıklığı yaşattı.

Bordo mavililer, 2024-25 sezonuna Abdullah Avcı ile başlarken, ligin henüz ikinci haftasında yolları ayırarak teknik direktör değişikliğine gitti. Trabzonspor Avcı ile yolları ayırdıktan sonra Şenol Güneş ile anlaştı. Bordo-mavililer tecrübeli çalıştırıcı ile de istenen istikrarı bir türlü yakalayamayınca 27’nci hafta oynanan Hatayspor maçı sonrası yolları ayırarak Fatih Tekke ile anlaştı. Karadeniz ekibi, Fatih Tekke ile çıktığı 11 maçta 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı. REKLAM 51 PUANIN 35’İ SAHASINDA Bu sezon 36 maçta 13 galibiyet 11 mağlubiyet ve 12 beraberlik elde eden bordo-mavililer rakip filelere 58 gol atarken, kalesinde 45 gol gördü ve sezonu artı 13 averaj ve 51 puanla 7’nci sırada bitirdi. Trabzonspor bu sezon sahasında oynadığı 18 maçta 10 galibiyet 5 beraberlik 3 mağlubiyet elde ederken, attığı 40 gole karşı kalesinde 22 gol gördü. Bordo-mavililer bu sonuçlarla sahasında 35 puan topladı. Trabzonspor, Süper Lig'in iç saha puan durumunda 5'inci sırada yer aldı.