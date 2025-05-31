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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Trabzonspor'un kabus sezonu bitti! - Trabzonspor Haberleri

        Trabzonspor'un kabus sezonu bitti!

        Trabzonspor, Süper Lig'de 2024-25 sezonunu, deplasmanda Antalyaspor'u 2-0 mağlup ederek 51 puanla 7'nci sırada tamamladı. Sezona şampiyonluk ve Avrupa hedefiyle başlayan bordo mavililer, beklentilerin altında kalırken, bu sezon son 10 yılın en kötü deplasman performansını da ortaya koydu. Karadeniz ekibi, Fatih Tekke ile çıktığı 11 maçta 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.05.2025 - 10:50 Güncelleme: 31.05.2025 - 10:50
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        Trabzonspor'un kabus sezonu bitti!
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        Trabzonspor, Süper Lig’de 2024-25 sezonunda 38’inci hafta maçında deplasmanda Antalyaspor’u 2-0 mağlup ederek ligi 7'inci sırada tamamlandı. Sezona şampiyonluk ve Avrupa hedefi ile başlayan Trabzonspor, ortaya koyduğu olumsuz saha sonuçlarıyla beklentilerin altında kaldı. Türkiye Kupası finalinde de Galatasaray’a mağlup olarak art arda ikinci kez kupayı kaybeden Trabzonspor, taraftarlarına hayal kırıklığı yaşattı.

        Bordo mavililer, 2024-25 sezonuna Abdullah Avcı ile başlarken, ligin henüz ikinci haftasında yolları ayırarak teknik direktör değişikliğine gitti. Trabzonspor Avcı ile yolları ayırdıktan sonra Şenol Güneş ile anlaştı. Bordo-mavililer tecrübeli çalıştırıcı ile de istenen istikrarı bir türlü yakalayamayınca 27’nci hafta oynanan Hatayspor maçı sonrası yolları ayırarak Fatih Tekke ile anlaştı. Karadeniz ekibi, Fatih Tekke ile çıktığı 11 maçta 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

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        51 PUANIN 35’İ SAHASINDA

        Bu sezon 36 maçta 13 galibiyet 11 mağlubiyet ve 12 beraberlik elde eden bordo-mavililer rakip filelere 58 gol atarken, kalesinde 45 gol gördü ve sezonu artı 13 averaj ve 51 puanla 7’nci sırada bitirdi. Trabzonspor bu sezon sahasında oynadığı 18 maçta 10 galibiyet 5 beraberlik 3 mağlubiyet elde ederken, attığı 40 gole karşı kalesinde 22 gol gördü. Bordo-mavililer bu sonuçlarla sahasında 35 puan topladı. Trabzonspor, Süper Lig'in iç saha puan durumunda 5'inci sırada yer aldı.

        Trabzonspor'un iç saha performansı, özellikle gol üretkenliği açısından dikkat çekti. Ancak savunmada zaman zaman yaşanan aksaklıklar, bazı maçlarda puan kayıplarına neden olurken, özellikle seyirci desteğiyle iç sahada güçlü bir performans sergileyen bordo-mavililer, deplasman maçlarında aynı başarıyı gösteremedi.

        EN KÖTÜ DEPLASMAN SEZONU

        Trabzonspor, bu sezon, son yıllardaki en kötü deplasman sezonlarından birisini yaşadı. Bordo-mavililer oynadığı 18 deplasman maçından 3 galibiyet (Başakşehir, Adana Demirspor ve Antalyaspor), 8 mağlubiyet ve 7 beraberlik elde etti. Deplasmanda attığı 18 gole karşı kalesinde 23 gol gören bordo-mavililer deplasman karnesini -5 averajla ve 16 puanla tamamladı. Bu performansla Trabzonspor, Süper Lig'in deplasman puan durumunda 12'nci sırada yer aldı.

        Trabzonspor bu sezon, deplasmanda sadece 3 galibiyet alarak son 10 yılın en düşük deplasman galibiyet sayısına ulaştı. Bordo-mavililer 2015-16 sezonunda 7, 2016-17 sezonunda 6, 2017-18 sezonunda 8, 2018-19 sezonunda 8, 2019-20 sezonunda 9, 2020-21 sezonunda 7, 2021-22 sezonunda 13, 2022-23 sezonunda 8, 2023-24 sezonunda 10 ve 2024-25 sezonunda 3 galibiyet elde etmişti.

        Trabzonspor'un deplasman performansı, iç sahadaki güçlü oyununa kıyasla daha zayıf kalırken, özellikle savunma zaafları ve skor üretme konusundaki sıkıntılar, deplasman maçlarında puan kayıplarının en önemli nedenlerinden gösterildi.

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