Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turundaki rakibi belli oldu. Bordo-mavililer, bu turda Ruzomberok-Tobol eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.
Süper Lig'de sezonu 3. sırada bitirerek UEFA Avrupa Ligi'ne katılmaya hak kazanan Trabzonspor'un 2. ön eleme turundaki rakibi belli oldu.
İsviçre'nin Nyon kentindeki kura çekimine seri başı olarak katılan bordo-mavilililer, 2. ön eleme turunda Ruzomberok (Slovakya)-Tobol (Kazakistan) galibiyle karşı karşıya gelecek.
Karadeniz ekibi, ikinci tur, üçüncü tur ve play-off turlarını geçerse yeni formattaki Avrupa Ligi'ne katılacak.