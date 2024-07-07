Trabzonspor'un yeni transferlerinden Lundstram, yeni sezon hazırlıklarını Macaristan'ın Szeged kentinde sürdüren bordo-mavili takımın antrenmanından önce basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İngiliz futbolcu, teknik direktör Abdullah Avcı ile transferinden önce yaptığı görüşmede kulüpten bahsettiklerini belirterek, "Trabzonspor'un tarihinden geçmişinden bahsettik. Bu konuşmalar beni çok etkilemişti. Şehri, kulübün tarihini, hocamla ne yapmam gerektiğini, futbol tarzı konusunda görüştük. Futbol fikri olarak birbirimize yakın olduğumuzu gördükten sonra karar vermek çok kolay oldu." şeklinde konuştu.

Yetenekli oyunculardan kurulu bir kadroya sahip olduklarını ifade eden Lundstram, "İlk geldiğimden itibaren iyi, kaliteli ve ligde bir şeyleri başarabilecek takım görüyorum. Ben de kendi kalitem ve yapabileceklerimle takıma katkıda bulunmaya çalışacağım. Takımın önceden inşa ettiğinin üzerine koyacağız." ifadelerini kullandı.

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