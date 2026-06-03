Trabzonspor'un yeni transferi Sidny Cabral İstanbul'da!
Benfica forması giyen 23 yaşındaki sağ bek oyuncusu Sidny Cabral'la anlaşma sağlayan Trabzonspor, genç ismi İstanbul'a getirdi.
Giriş: 03 Haziran 2026 - 14:49 Güncelleme:
Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına devam eden Trabzonspor, Benfica'dan prensip anlaşmasına vardığı Sidny Lopes Cabral'ı İstanbul'a getirdi.
Bu transfer için Portekiz ekibine 6 milyon Euro civarında bir bonservis ödenmesi beklenirken; genç futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzalanacak.
23 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz sezon Estrela ve Benfica'da 28 maça çıkarken 6 gol - 6 asistlik performans sergiledi ve 1.833 dakika sahada kaldı.
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