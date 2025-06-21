Trabzonspor’dan sermaye açıklaması

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş., borsada TSPOR rüçhan kuponlarıyla ilgili yaşanan olağandışı fiyat hareketliliklerine ilişkin açıklamada bulunarak yatırımcıları uyardı.

İşte yapılan açıklama:

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş. olarak, 19 Haziran 2025 tarihi itibarıyla başlatılan sermaye azaltımı ve artırımı süreci kapsamında TSPOR rüçhan hakkı referans fiyatı 3,45 TL, ana hisse fiyatı ise 1,5933 TL olarak belirlenmiştir.

İşlemlerin başlamasıyla birlikte, iki gündür özellikle rüçhan hakkı kuponları piyasasında piyasa bozucu olağandışı fiyat hareketliliklerinin yaşandığı tespit edilmiştir. Ne yazık ki, bazı gruplar TSPOR rüçhan kuponların değerini kasıtlı şekilde düşürerek yatırımcılarımızın ellerindeki kuponları çok düşük fiyatlardan toplamış; ardından bu kuponlar aracılığıyla düşük maliyetli olarak elde ettikleri TSPOR hisselerini, ana işlem tahtasındaki fiyattan satarak/ satışa koymak suretiyle yüksek kazançlı bir arbitraj işlemi gerçekleştirmiştir.

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Bu manipülatif işlemler sonucunda;Bu manipülatif işlemler sonucunda;

• Hem TSPOR ana hissesi değer kaybına uğramış,