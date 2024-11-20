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        Haberler Ekonomi Otomobil Trafiğe kayıtlı taşıt sayısı 30 milyon 883 bini geçti - Otomobil Haberleri

        Trafiğe kayıtlı taşıt sayısı 30 milyon 883 bini geçti

        Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 1,4 azaldı. Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Ekim ayı sonu itibarıyla 30 milyon 883 bin 668 oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.11.2024 - 10:37 Güncelleme: 20.11.2024 - 10:37
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        Trafiğe kayıtlı taşıt sayısı 30 milyon 883 bini geçti
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        TÜİK, Ekim ayı Ekim ayı Motorlu Kara Taşıtları verisini paylaştı.

        Buna göre Ekim ayında 209 bin 401 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Ekim ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 50,9'unu motosiklet, yüzde 35,6'sını otomobil, yüzde 8,2'sini kamyonet, yüzde 2,8'ini traktör, yüzde 1,4'ünü kamyon, yüzde 0,7'sini minibüs, yüzde 0,3'ünü otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

        Ekim ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre otomobilde yüzde 19,1, özel amaçlı taşıtta yüzde 6,3, kamyonette yüzde 1,6, otobüste yüzde 0,3 artarken minibüste yüzde 18,4, kamyonda yüzde 14,5, motosiklette yüzde 11,7 ve traktörde yüzde 5,6 azaldı.

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        Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Ekim ayı sonu itibarıyla 30 milyon 883 bin 668 oldu.

        Ekim ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 51,9'unu otomobil, yüzde 19,8'ini motosiklet, yüzde 15,1'ini kamyonet, yüzde 7,3'ünü traktör, yüzde 3,2'sini kamyon, yüzde 1,7'sini minibüs, yüzde 0,7'sini otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

        Ekim ayında trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 11,6'sı Renault, yüzde 10,5'i Volkswagen, yüzde 8,0'ı Hyundai, yüzde 7,7'si Fiat, yüzde 5,4'ü Toyota, yüzde 4,6'sı Skoda, yüzde 4,5'i Peugeot, yüzde 4,4'ü Nissan, yüzde 4,4'ü Opel, yüzde 3,7'si Mercedes-Benz, yüzde 3,4'ü Citroen, yüzde 3,2'si BMW, yüzde 3,1'i Audi, yüzde 2,8'i Dacia, yüzde 2,8'i Ford, yüzde 2,4'ü Honda, yüzde 2,3'ü Kia, yüzde 2,0'ı Chery, yüzde 1,2'si Seat, yüzde 1,2'si MG ve yüzde 10,8'i diğer markalardan oluştu.

        Ocak-Ekim döneminde trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 62,6'sı benzin yakıtlıdır

        Ocak-Ekim döneminde trafiğe kaydı yapılan 821 bin 231 adet otomobilin yüzde 62,6'sı benzin, yüzde 15,2'si hibrit, yüzde 12,1'i dizel, yüzde 9,0'ı elektrikli ve yüzde 1,1'i LPG olarak açıklanırken; Ekim ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 16 milyon 38 bin 61 adet otomobilin ise yüzde 34,4'ü dizel, yüzde 32,2'si LPG, yüzde 30,1'i benzin, yüzde 2,2'si hibrit ve yüzde 1,0'ı elektrikli oldu.

        * Haberin görseli Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.

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