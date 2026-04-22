Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Teknoloji
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Bilişim
        Cihaz
        İnternet
        Mobil
        Oyun
        Sosyal Medya
        Uygulama
        Yapay Zeka
        BIST 100 14.299,83 %-0,53
        DOLAR 44,9254 %0,07
        EURO 52,7271 %-0,05
        GRAM ALTIN 6.851,55 %0,60
        FAİZ 40,28 %1,00
        GÜMÜŞ GRAM 112,82 %1,96
        BITCOIN 79.088,00 %4,44
        GBP/TRY 60,7436 %0,02
        EUR/USD 1,1738 %-0,05
        BRENT 100,54 %2,09
        ÇEYREK ALTIN 11.202,28 %0,60
        TrendFinans ve Odeabank servis modeli bankacılığı için BDDK’dan izin aldı

        Trendyol çatısı altında yer alan TrendFinans uygulaması ile Odeabank bankacılık hizmetlerinin servis modeli bankacılığı kapsamında sunulması için, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) onay süreci tamamlandı. Kullanıcıların Trendyol uygulaması üzerinden erişim sağlayacakları TrendFinans markasıyla hayata geçecek uygulama, müşteri ve iş ortaklarının deneyimini uçtan uca güçlendirecek.

        Kaynak
        Habertürk
        22 Nisan 2026 - 17:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        BDDK, Trendyol’un finansal teknolojiler alanındaki şirketi TrendFinans’a, Odeabank’ın lisanslı bankacılık altyapısı ile hizmetlerini servis modeli bankacılığı kapsamında sunması için izin verdiğini açıkladı.

        YENİ NESİL FİNANSAL DENEYİM TEK ÇATI ALTINDA

        Trendyol uygulaması içerisinden erişilebilecek TrendFinans, bireysel müşteriler ve KOBİ’lere yönelik Odeabank ürün ve servislerini yüksek teknoloji ile desteklenmiş bir platform üzerinden sunarak bankacılık hizmetlerini kolaylaştıracak.

        KOBİ’lerin finansmana erişimini güçlendirmeyi amaçlayan TrendFinans, bireysel müşteriler için de birçok yenilikçi ürün ve hizmeti hayata geçirmeyi hedefliyor. Bireysel müşteriler ve iş ortakları, kesintisiz ve entegre bir kullanıcı deneyimini TrendFinans ile tek bir çatı altında yaşayacak.

        Trendyol, geçtiğimiz yıl Temmuz ayında, Birleşik Arap Emirlikleri merkezli yatırım fonu ADQ, dünyanın lider dijital ödeme sistemleri ve finansal teknoloji sağlayıcılarından Ant International ve dünyanın en büyük insansız hava aracı üreticisi Baykar’ın CEO’su Haluk Bayraktar ile birlikte, Türkiye pazarına yönelik yeni nesil bir finansal teknoloji platformu kurmak için stratejik bir işbirliğine imza attığını duyurmuştu. TrendFinans, kurulacak olan bu finansal teknoloji platformunun ilk adımı olma özelliğini taşıyor.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
