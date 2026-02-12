Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol 1. Lig Trendyol 1. Lig'te haftanın hakemleri açıklandı! - Futbol Haberleri

        Trendyol 1. Lig'te haftanın hakemleri açıklandı!

        Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında oynanacak müsabakalarda düdük çalacak hakemler açıklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2026 - 14:09 Güncelleme: 12.02.2026 - 14:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trendyol 1. Lig'te haftanın hakemleri açıklandı!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında oynanacak müsabakalarda görev alacak hakemler belli oldu.

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre, ligde 25. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

        Yarın

        13.30 Alagöz Holding Iğdır FK-Eminevim Ümraniyespor: Alpaslan Şen

        17.00 Boluspor-Atakaş Hatayspor: Asen Albayrak

        20.00 Esenler Erokspor-Manisa FK: Ozan Ergün

        20.00 Arca Çorum FK-İstanbulspor: Reşat Onur Coşkunses

        14 Şubat Cumartesi

        13.30 Erzurumspor FK-Adana Demirspor: Burak Olcar

        13.30 Bandırmaspor-Serikspor: Erdem Mertoğlu

        16.00 Özbelsan Sivasspor-İmaj Altyapı Vanspor: Oğuzhan Çakır

        19.00 Sipay Bodrum FK-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: Oğuzhan Aksu

        15 Şubat Pazar

        16.00 Amed Sportif Faaliyetler-Sakaryaspor: Ayberk Demirbaş

        19.00 Atko Grup Pendikspor-SMS Grup Sarıyer: Davut Dakul Çelik

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten ilk açıklama!
        Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten ilk açıklama!
        Gözyaşları sel oldu... Sadece ayrılmak istemiş!
        Gözyaşları sel oldu... Sadece ayrılmak istemiş!
        2 araçtan çuvallardaki 30 milyon dolar çalındı iddiası!
        2 araçtan çuvallardaki 30 milyon dolar çalındı iddiası!
        TCMB enflasyon tahminini açıkladı
        TCMB enflasyon tahminini açıkladı
        Dursun Özbek'ten Icardi ve TFF açıklaması!
        Dursun Özbek'ten Icardi ve TFF açıklaması!
        Türkiye Petrolleri ile BP arasında önemli anlaşma
        Türkiye Petrolleri ile BP arasında önemli anlaşma
        G.Saray'da iç transferde karar verildi!
        G.Saray'da iç transferde karar verildi!
        İki kentte iki ağabey kardeşine kıydı! Kanlı miras!
        İki kentte iki ağabey kardeşine kıydı! Kanlı miras!
        Galatasaray'ın konuğu Eyüpspor!
        Galatasaray'ın konuğu Eyüpspor!
        Altını satmamak lazım
        Altını satmamak lazım
        Sınır 20'li yaşlara kadar indi!
        Sınır 20'li yaşlara kadar indi!
        Beşiktaş'tan Semih Kılıçsoy kararı!
        Beşiktaş'tan Semih Kılıçsoy kararı!
        'İhanet' tepkisi: Rezalet!
        'İhanet' tepkisi: Rezalet!
        Beşiktaş'ın en büyük kozu Orkun Kökçü!
        Beşiktaş'ın en büyük kozu Orkun Kökçü!
        Evinin bahçesinde öldürüldü
        Evinin bahçesinde öldürüldü
        Temu Türkiye'ye geri döndü
        Temu Türkiye'ye geri döndü
        Alman devi yüz binlerce aracı geri çağıracak
        Alman devi yüz binlerce aracı geri çağıracak
        İşletme müdürü gözaltında... Pastanede işkence!
        İşletme müdürü gözaltında... Pastanede işkence!
        Kanada'daki saldırgan önce annesini ve üvey kardeşini öldürmüş!
        Kanada'daki saldırgan önce annesini ve üvey kardeşini öldürmüş!
        Bilim de kanıtladı
        Bilim de kanıtladı