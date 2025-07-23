Trendyol, 2025’in ilk yarısında Türkiye’nin alışveriş haritasını açıkladı

Türkiye’nin lider e-ticaret platformu Trendyol, 2025 yılının Ocak-Haziran dönemine ilişkin alışveriş haritasını kamuoyuyla paylaştı. Rapora göre, 170 bin satıcı platform üzerinden yaklaşık 400 milyon ürünü tüketicilere ulaştırdı. İstanbul, Ankara ve İzmir en çok alışveriş yapılan ve satış yapan iller arasında öne çıkarken, akşam 9 ile gece 12 saatleri arasındaki zaman dilimi alışverişin en yoğun olduğu saatler oldu.

BÖLGELER ARASI ALIŞVERİŞ FARKLILIKLARI

Türkiye genelinde t-shirt, pantolon ve sneaker en çok tercih edilen ürünler olurken, bölgeler arasında farklı eğilimler gözlendi. Ege ve Marmara’da elbiseler, İç ve Doğu Anadolu’da telefon kılıfları, Karadeniz’de çorap, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu’da ise parfüm en popüler ürünler arasında yer aldı. Ayrıca, leke çıkarıcılar, kahve, şuruplar ve karadut özü gibi sağlıklı yaşam odaklı ürünler dikkat çekti.

EN YOĞUN ALIŞVERİŞ SAATLERİ VE KULLANICI PROFİLİ

Trendyol’un verilerine göre, alışverişlerin yüzde 23’ü akşam 21:00 ile gece 00:00 saatleri arasında gerçekleşti. En aktif alışveriş yapan grup ise 25-30 yaş aralığındaki kullanıcılar oldu. Bu grubun yüzde 80’ini kadınlar, yüzde 20’sini erkekler oluşturdu.