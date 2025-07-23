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        Haberler Ekonomi Teknoloji Uygulama Trendyol, 2025’in ilk yarısında Türkiye’nin alışveriş haritasını açıkladı - Teknoloji Haberleri

        Trendyol, 2025’in ilk yarısında Türkiye’nin alışveriş haritasını açıkladı

        Trendyol, 2025'in ilk 6 ayına ait e-ticaret ve e-ihracat verilerini yayınladı. 170 bin satıcı, 400 milyon ürünü tüketicilerle buluştururken, e-ihracatta 17,2 milyon "Made in Türkiye" ürünü dünyaya ulaştı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.07.2025 - 14:33 Güncelleme: 23.07.2025 - 14:33
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        Türkiye'nin alışveriş haritası
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        Türkiye’nin lider e-ticaret platformu Trendyol, 2025 yılının Ocak-Haziran dönemine ilişkin alışveriş haritasını kamuoyuyla paylaştı. Rapora göre, 170 bin satıcı platform üzerinden yaklaşık 400 milyon ürünü tüketicilere ulaştırdı. İstanbul, Ankara ve İzmir en çok alışveriş yapılan ve satış yapan iller arasında öne çıkarken, akşam 9 ile gece 12 saatleri arasındaki zaman dilimi alışverişin en yoğun olduğu saatler oldu.

        BÖLGELER ARASI ALIŞVERİŞ FARKLILIKLARI

        Türkiye genelinde t-shirt, pantolon ve sneaker en çok tercih edilen ürünler olurken, bölgeler arasında farklı eğilimler gözlendi. Ege ve Marmara’da elbiseler, İç ve Doğu Anadolu’da telefon kılıfları, Karadeniz’de çorap, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu’da ise parfüm en popüler ürünler arasında yer aldı. Ayrıca, leke çıkarıcılar, kahve, şuruplar ve karadut özü gibi sağlıklı yaşam odaklı ürünler dikkat çekti.

        EN YOĞUN ALIŞVERİŞ SAATLERİ VE KULLANICI PROFİLİ

        Trendyol’un verilerine göre, alışverişlerin yüzde 23’ü akşam 21:00 ile gece 00:00 saatleri arasında gerçekleşti. En aktif alışveriş yapan grup ise 25-30 yaş aralığındaki kullanıcılar oldu. Bu grubun yüzde 80’ini kadınlar, yüzde 20’sini erkekler oluşturdu.

        POPÜLER ÜRÜNLERDE BÜYÜK ARTIŞ

        2025’in ilk yarısında bardak poşet çay, selülit kremi ve tatlı sosları satışlarında büyük bir artış gözlendi. Bu ürünlerin satışları, geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık 5 kat yükseldi. Bu durum, tüketicilerin pratik ve kişisel bakım ürünlerine olan ilgisinin arttığını ortaya koydu.

        E-İHRACATTA REKOR BÜYÜME

        Trendyol’un e-ihracat performansı da dikkat çekici. 2025’in ilk 6 ayında 17,2 milyon “Made in Türkiye” ürünü yurtdışına ulaştı. En çok satış yapan şehirler İstanbul, İzmir, Kocaeli, Ankara ve Bursa olurken, en fazla alışveriş yapılan şehirler Bakü, Riyad, Bükreş ve Dubai olarak sıralandı. E-ihracatta t-shirt, pijama takımları, sneaker ve İspanyol paça pantolon gibi ürünler öne çıktı.

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