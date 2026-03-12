Trendyol Süper Lig'de 26. hafta heyecanı!
Trendyol Süper Lig'de 26. hafta yarın oynanacak 2 karşılaşmayla başlayacak.
Giriş: 12.03.2026 - 09:48 Güncelleme:
Haftanın açılış gününde saat 20.00'de Antalyaspor ile Gaziantep FK ve Fatih Karagümrük ile Fenerbahçe karşılaşacak.
Süper Lig'in 26. haftasında oynanacak müsabakalar şöyle:
13 MART CUMA
20.00 Hesap.com Antalyaspor-Gaziantep FK (Corendon Airlines Park)
20.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Fenerbahçe (Atatürk Olimpiyat)
14 MART CUMARTESİ
13.30 Kocaelispor-Tümosan Konyaspor (Turka Araç Muayene Kocaeli)
20.00 Göztepe-Corendon Alanyaspor (Isonem Park Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi)
20.00 Galatasaray-RAMS Başakşehir (RAMS Park)
20.00 Trabzonspor-Çaykur Rizespor (Papara Park)
15 MART PAZAR
16.00 Kasımpaşa-ikas Eyüpspor (Recep Tayyip Erdoğan)
20.00 Samsunspor-Zecorner Kayserispor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
20.00 Natura Dünyası Gençlerbirliği-Beşiktaş (Eryaman)
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ