Haberler Spor Futbol Trendyol Süper Lig puan durumu: Süper Lig'in 21. haftasında son durum ne? Süper Lig'te güncel puan tablosu - Futbol Haberleri

Trendyol Süper Lig'te 21. haftanın puan durumu ne? Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında yoğun bir fikstür geride kalmak üzere. Süper Lig'in 21. hafta maçları bugün oynanacak Kayserispor-İstanbulspor maçıyla son buluyor. İşte Trendyol Süper Lig'in güncel skorları ve puan durumu tablosu... Habertürk Giriş: 22.01.2024 - 16:37 Güncelleme: 22.01.2024 - 16:37 facebook

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Trendyol Süper Lig'in 21. haftası Kayserispor-İstanbulspor maçı dışında tamamlandı. Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanan maç haftanın en çok konuşulan mücadelesi olurken sarı kırmızılılar, deplasmandan 5-1'lik net bir skorla döndü.

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Öte yandan haftaya lider giren Fenerbahçe ise evinde Samsunspor'u ağırladı. Fenerbahçe- Samsunspor arasında oynanan maç 1-1 sona erdi. Bu sonucun ardından Galatasaray, şampiyonluk yarışında rakibini yakaladı ve zirveye ortak oldu.