Trendyol Süper Lig'te 21. haftanın puan durumu ne?
Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında yoğun bir fikstür geride kalmak üzere. Süper Lig'in 21. hafta maçları bugün oynanacak Kayserispor-İstanbulspor maçıyla son buluyor. İşte Trendyol Süper Lig'in güncel skorları ve puan durumu tablosu...
Trendyol Süper Lig'in 21. haftası Kayserispor-İstanbulspor maçı dışında tamamlandı. Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanan maç haftanın en çok konuşulan mücadelesi olurken sarı kırmızılılar, deplasmandan 5-1'lik net bir skorla döndü.
Öte yandan haftaya lider giren Fenerbahçe ise evinde Samsunspor'u ağırladı. Fenerbahçe- Samsunspor arasında oynanan maç 1-1 sona erdi. Bu sonucun ardından Galatasaray, şampiyonluk yarışında rakibini yakaladı ve zirveye ortak oldu.
4. sırada bulunan Beşiktaş, ligin düşme hattındaki Pendikspor ile deplasmanda karşılaştı. Siyah beyazlılar sahadan 4-0 yenik ayrıldı. Bu sonuçla beraber, Portekiz'li antrenör Santos'la gelen iyi hava dağılmış oldu.
TRENDYOL SÜPER LİG 21. HAFTA MAÇ SONUÇLARI VE PUAN DURUMU
KASIMPAŞA A.Ş. 3 - 0 ATAKAŞ HATAYSPOR
VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK 1 - 1 RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ
CORENDON ALANYASPOR 2 - 1 ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR 4 - 0 BEŞİKTAŞ A.Ş.
YUKATEL ADANA DEMİRSPOR A.Ş. 1 - 1 MKE ANKARAGÜCÜ
EMS YAPI SİVASSPOR 2 - 2 GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş
FENERBAHÇE 1 - 1 YILPORT SAMSUNSPOR
TÜMOSAN KONYASPOR 1 - 1 BITEXEN ANTALYASPOR
TRABZONSPOR 1 - 5 GALATASARAY
SÜPER LİG PUAN DURUMU
1. FENERBAHÇE - 54
2. GALATASARAY - 54
3. TRABZONSPOR - 37
4. BEŞİKTAŞ - 35
5. ÇAYKUR RİZESPOR - 32
6. ADANA DEMİRSPOR - 30
7. BITEXEN ANTALYASPOR - 30
8. KAYSERİSPOR - 29
9. KASIMPAŞA - 29
10. BAŞAKŞEHİR - 27
11. SİVASSPOR - 26
12. MKE ANKARAGÜCÜ - 25
13. ALANYASPOR - 25
14. GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ - 22
15. ILPORT SAMSUNSPOR- 22
16. KARAGÜMRÜK - 21
17. HATAYSPOR - 21
18. TÜMOSAN KONYASPOR - 20
19. SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR FUTBOL - 19
20. İSTANBULSPOR - 7