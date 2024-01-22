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        Haberler Spor Futbol Trendyol Süper Lig puan durumu: Süper Lig'in 21. haftasında son durum ne? Süper Lig'te güncel puan tablosu - Futbol Haberleri

        Trendyol Süper Lig'te 21. haftanın puan durumu ne?

        Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında yoğun bir fikstür geride kalmak üzere. Süper Lig'in 21. hafta maçları bugün oynanacak Kayserispor-İstanbulspor maçıyla son buluyor. İşte Trendyol Süper Lig'in güncel skorları ve puan durumu tablosu...

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        Habertürk
        Giriş: 22.01.2024 - 16:37 Güncelleme: 22.01.2024 - 16:37
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        Trendyol Süper Lig'in 21. haftası Kayserispor-İstanbulspor maçı dışında tamamlandı. Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanan maç haftanın en çok konuşulan mücadelesi olurken sarı kırmızılılar, deplasmandan 5-1'lik net bir skorla döndü.

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        Öte yandan haftaya lider giren Fenerbahçe ise evinde Samsunspor'u ağırladı. Fenerbahçe- Samsunspor arasında oynanan maç 1-1 sona erdi. Bu sonucun ardından Galatasaray, şampiyonluk yarışında rakibini yakaladı ve zirveye ortak oldu.

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        4. sırada bulunan Beşiktaş, ligin düşme hattındaki Pendikspor ile deplasmanda karşılaştı. Siyah beyazlılar sahadan 4-0 yenik ayrıldı. Bu sonuçla beraber, Portekiz'li antrenör Santos'la gelen iyi hava dağılmış oldu.

        4

        TRENDYOL SÜPER LİG 21. HAFTA MAÇ SONUÇLARI VE PUAN DURUMU

        KASIMPAŞA A.Ş. 3 - 0 ATAKAŞ HATAYSPOR

        VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK 1 - 1 RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ

        CORENDON ALANYASPOR 2 - 1 ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.

        SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR 4 - 0 BEŞİKTAŞ A.Ş.

        5

        YUKATEL ADANA DEMİRSPOR A.Ş. 1 - 1 MKE ANKARAGÜCÜ

        EMS YAPI SİVASSPOR 2 - 2 GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş

        FENERBAHÇE 1 - 1 YILPORT SAMSUNSPOR

        TÜMOSAN KONYASPOR 1 - 1 BITEXEN ANTALYASPOR

        TRABZONSPOR 1 - 5 GALATASARAY

        6

        SÜPER LİG PUAN DURUMU

        1. FENERBAHÇE - 54

        2. GALATASARAY - 54

        3. TRABZONSPOR - 37

        4. BEŞİKTAŞ - 35

        5. ÇAYKUR RİZESPOR - 32

        6. ADANA DEMİRSPOR - 30

        7. BITEXEN ANTALYASPOR - 30

        8. KAYSERİSPOR - 29

        9. KASIMPAŞA - 29

        10. BAŞAKŞEHİR - 27

        11. SİVASSPOR - 26

        12. MKE ANKARAGÜCÜ - 25

        13. ALANYASPOR - 25

        14. GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ - 22

        15. ILPORT SAMSUNSPOR- 22

        16. KARAGÜMRÜK - 21

        17. HATAYSPOR - 21

        18. TÜMOSAN KONYASPOR - 20

        19. SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR FUTBOL - 19

        20. İSTANBULSPOR - 7

        Haberi Hazırlayan: Yusuf Yıldız
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