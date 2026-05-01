Trump'tan ABD ile Kanada arasındaki petrol boru hattı projesine izin

Tartıştığı 2 kadını katleden cani öldü

Muğla'nın Ortaca ilçesinde Ecevit Cankurt, (53), bir otelin önünde alacak meselesi yüzünden çıktığı öne sürülen tartışmada Serap Yılmaz (25) ile Hatice Yeysikan'ı (32) öldürüp kaçtı. Polisin takibi sırasında yakalanacağını anlayınca tabancayla kendisini göğsünden vuran Cankurt, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.