        BIST 100 14.442,56 %0,92
        DOLAR 45,1785 %-0,02
        EURO 53,0925 %0,11
        GRAM ALTIN 6.648,20 %-1,01
        FAİZ 41,22 %0,76
        GÜMÜŞ GRAM 106,40 %-0,75
        BITCOIN 77.440,00 %1,27
        GBP/TRY 61,5499 %0,04
        EUR/USD 1,1742 %0,09
        BRENT 111,25 %0,77
        ÇEYREK ALTIN 10.869,81 %-1,01
        Haberler Ekonomi Enerji Trump'tan ABD ile Kanada arasındaki petrol boru hattı projesine izin

        Trump'tan ABD ile Kanada arasındaki petrol boru hattı projesine izin

        ABD Başkanı Donald Trump, ABD ile Kanada arasındaki sınır bölgesinde petrol ve petrol ürünlerinin taşınmasına olanak sağlayacak boru hattı projesine izin verdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01 Mayıs 2026 - 11:28 Güncelleme:
        Trump'tan ABD ile Kanada arasındaki petrol boru hattı projesine izin

        Trump, Oval Ofis'te konuya ilişkin başkanlık iznini imzaladı.

        Beyaz Saray tarafından paylaşılan bilgilere göre, ABD'nin Montana eyaletinin Phillips County bölgesinde yer alan sınır hattında petrol ve petrol ürünlerinin taşınmasına yönelik boru hattının inşası, bağlantısı ve işletilmesine izin verildi.

        Söz konusu izin, Bridger Pipeline Expansion LLC şirketi tarafından yürütülecek projeyi kapsarken, boru hattı ABD-Kanada sınırında ham petrol ile nafta, sıvılaştırılmış petrol gazı, doğal gaz sıvıları, jet yakıtı, benzin, kerosen ve dizel gibi petrol ürünlerinin taşınmasına imkan sağlayacak.

        ABD yönetimi, ulusal güvenlik gerekçesiyle gerektiğinde boru hattının kontrolünü geçici olarak devralabilecek.

        ABD basınında yer alan haberlere göre, boru hattı günde 550 bin varile kadar petrol taşıma kapasitesine sahip bulunuyor.

        Projenin eyalet ve federal çevresel onayları alması gerekirken, çevreci gruplar petrol sızıntısı riski nedeniyle projeye karşı çıkıyor.

        Boru hattının tam kapasiteyle çalıştığında, eski ABD Başkanı Joe Biden döneminde iptal edilen Keystone XL projesinin taşıma kapasitesinin yaklaşık üçte ikisi kadar petrol taşıyacağı belirtiliyor.

        Tartıştığı 2 kadını katleden cani öldü

        Muğla'nın Ortaca ilçesinde Ecevit Cankurt, (53), bir otelin önünde alacak meselesi yüzünden çıktığı öne sürülen tartışmada Serap Yılmaz (25) ile Hatice Yeysikan'ı (32) öldürüp kaçtı. Polisin takibi sırasında yakalanacağını anlayınca tabancayla kendisini göğsünden vuran Cankurt, kaldırıldığı hastaned...
        Trump'a saldırı girişiminde yeni görüntü
        Trump'a saldırı girişiminde yeni görüntü
        İlaçlama skandalı! Yasaklı madde kullandılar, bebek ölümden döndü
        İlaçlama skandalı! Yasaklı madde kullandılar, bebek ölümden döndü
        Konaklama vergisi düşürüldü
        Konaklama vergisi düşürüldü
        Şampiyonluk için sahaya çıkıyor!
        Şampiyonluk için sahaya çıkıyor!
        Siyasilerden 1 Mayıs mesajları
        Siyasilerden 1 Mayıs mesajları
        İstanbul 1 Mayıs önlemleri! Taksim, Şişli ve Kadıköy...
        İstanbul 1 Mayıs önlemleri! Taksim, Şişli ve Kadıköy...
        "Alın teri en kutsal değerdir"
        "Alın teri en kutsal değerdir"
        Fenerbahçe'de hedef Devler Ligi!
        Fenerbahçe'de hedef Devler Ligi!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Beşiktaş Avrupa aşkına!
        Beşiktaş Avrupa aşkına!
        Formula 1'in kara 1 Mayıs'ı
        Formula 1'in kara 1 Mayıs'ı
        Ünlü oyuncu terhis oldu
        Ünlü oyuncu terhis oldu
        Bu masa üç farklı ülkenin sınır kapısı!
        Bu masa üç farklı ülkenin sınır kapısı!
        1882 yılından beri inşası devam ediyor
        1882 yılından beri inşası devam ediyor
        Suç örgütüne operasyon! "Cehennem Necati'nin" el konulan mal varlığı belli oldu!
        Suç örgütüne operasyon! "Cehennem Necati'nin" el konulan mal varlığı belli oldu!
        Bandırma'da yolcu otobüsü devrildi: 3 ölü, 30 yaralı
        Bandırma'da yolcu otobüsü devrildi: 3 ölü, 30 yaralı
        Kız çocuklarına cinsel taciz... Sabıkalı sapık bakkal!
        Kız çocuklarına cinsel taciz... Sabıkalı sapık bakkal!
        "Sevgilim değil, arkadaşım"
        "Sevgilim değil, arkadaşım"
        Tartıştığı 2 kadını öldürmüştü... Katilden haber var!
        Tartıştığı 2 kadını öldürmüştü... Katilden haber var!
        "Yemek yapmadı" diye döverek öldürmüştü! Cezası belli oldu!
        "Yemek yapmadı" diye döverek öldürmüştü! Cezası belli oldu!