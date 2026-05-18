Tüketici güveni mayısta yükseldi
Tüketici güven endeksi, mayısta bir önceki aya göre yüzde 0,3 artarak 85,8 oldu
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayına ilişkin tüketici güven endeksi verilerini açıkladı.
Buna göre, Türkiye İstatistik Kurumu ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) işbirliğiyle yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, nisanda 85,5 iken mayısta yüzde 0,3 artışla 85,8’e yükseldi.
Alt endeksler incelendiğinde, mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi mayısta bir önceki aya göre yüzde 3,5 azalışla 69,2’ye geriledi.
Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi endeksi yüzde 0,5 artışla 87,9’a çıktı.
Gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi endeksi yüzde 3,9 artarak 81,4 olurken, gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi yüzde 0,04 yükselişle 104,5 olarak kaydedildi