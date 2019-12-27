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Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş),Ankara'da hesaplanan gıda enflasyonunun aralıkta bir önceki aya göre yüzde 2.85 arttığını; dört kişilik bir ailenin açlık sınırının 2.163 lira, yoksulluk sınırının ise 7.045 lira olduğunu açıkladı.

Geçen yıl Aralık'ta açlık sınırı 1.941 lira, yoksulluk sınırı 6.322 lira; bu yıl Kasım'da ise açlık sınırı 2.103 lira, yoksulluk sınırı ise 6.850 liraydı.

ENFLASYON İÇİN ÖNCÜ GÖSTERGE

Türk-İş raporunda, "Dört kişilik bir ailenin sadece mutfak masrafı için yapması gereken harcama tutarı son bir ayda 60 TL arttı. Son bir yıl itibarıyla mutfağa gelen ek yük ise 222 TL oldu" görüşüne yer verildi. TÜİK'in aylık enflasyon verilerini duyurma tarihinden önce açıklanan Türk-İş raporu, TÜİK enflasyon tahminlerine dair göstergelerden biri olarak değerlendiriliyor.