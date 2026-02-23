Türk Telekom’dan Ramazan’da 20 GB hediye

Önde gelen telekomünikasyon devlerinden Türk Telekom, Ramazan’da kullanıcılarını sevindirecek bir uygulama ile kampanya başlattığını duyurdu.

Şirket, Ramazan’a özel olarak sunduğu kampanya ile paylaşmanın, bereketin ve birlikteliğin simgesi olan bu ayda müşterilerine ayrıcalıklı bir deneyim yaşatmayı hedeflediğini açıkladı.

GECE SAATLERİNDE HEDİYE İNTERNET

19 Şubat - 19 Mart arasında gece 00:00 - 06:00 saatleri arasında geçerli olacak 20 GB hediye internet kampanyasından, Türk Telekom’un bireysel ve kurumsal faturalı ve faturasız mevcut mobil müşterileri faydalanabiliyor. Kampanyadan yararlanmak isteyen Türk Telekomlular, Türk Telekom uygulaması veya SMS aracılığıyla hediye internetleri için talepte bulunabiliyor.