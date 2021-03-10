Böylece Ejder Yalçın 4x4, hem NATO hem de Birleşmiş Milletler görevlerinde yararlanılan tek Türk aracı olma başarısını yakaladı. Kullanıcıların kendisine olan güvenini artıran Ejder Yalçın 4x4, bunun karşılığını artan taleple aldı. Nurol Makina, yine Birleşmiş Milletler Barış Gücü'nde kullanılmak üzere bu yıl yeni bir kullanıcıyla sözleşme imzaladı.